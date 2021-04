Rubio demande à Manfred de la MLB s’il abandonnera Augusta National après avoir retiré le match All Star d’Atlanta ⋆ .

Le sénateur du GOP de Floride, Marco Rubio, demande au commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, s’il renoncera à son adhésion personnelle au Augusta National Golf Club de Géorgie, après avoir retiré le match des étoiles 2021 de la ligue d’Atlanta en opposition aux lois électorales récemment révisées de l’État. .

La MLB et d’autres grandes entreprises se sont opposées à la loi sur l’intégrité du vote rédigée par les législateurs républicains et promulguée la semaine dernière par le gouverneur du GOP, Brian Kemp, affirmant que les changements suppriment les droits de vote et ciblent injustement les électeurs minoritaires.

Rubio a fait valoir dans une lettre envoyée lundi à Manfred que la MLB n’avait aucun problème à faire des affaires avec des pays comme la Chine et Cuba qui interdisent les élections démocratiques et le partenariat avec Tencent – «une entreprise étroitement liée au Parti communiste et qui aide activement le gouvernement chinois à traquer et faire taire les dissidents politiques?

«Sortir le match des étoiles de la Géorgie est un moyen facile de signaler les vertus sans retombées financières importantes. Mais se prononcer contre le Parti communiste chinois impliquerait une perte de revenus importante et la fermeture d’un marché lucratif », a écrit Rubio.

«Je n’ai aucune illusion sur le fait que la Major League Baseball sacrifiera les revenus de l’entreprise au nom de ses prétendues valeurs d’entreprise. De même, je ne me fais aucune illusion que vous ayez l’intention de démissionner en tant que membre du Augusta National Golf Club. Pour ce faire, il faudrait un sacrifice personnel, par opposition à la vertu corporative réveillée de déplacer le All Star Game d’Atlanta. »

Le club exclusif accueille The Masters, l’un des tournois les plus prestigieux du golf. Les lois nouvellement promulguées ont également déclenché des appels au PGA Tour et au club pour déplacer le tournoi, qui commence la semaine prochaine, hors de Géorgie.

