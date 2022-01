Rubio dit que la « vraie crise » entourant le pic de coronavirus est une « hystérie irrationnelle »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a dénoncé « l’hystérie irrationnelle » entourant la vague de cas de coronavirus alors que la variante omicron se propage.

« Le nombre record de tests positifs pour un mal de gorge n’est pas une crise. Et les personnes hospitalisées pour des accidents de voiture testés positifs ne sont pas une augmentation », a tweeté Rubio vendredi.

NEW YORK ET LA FLORIDE BATTRE DES RECORDS EN UNE JOURNÉE POUR LES CAS DE COVID-19

« La vraie crise est l’hystérie irrationnelle qui fait que des personnes sans symptômes attendent des heures pour un test ou s’absentent du travail pendant 10 jours. »

Le nombre moyen de cas quotidiens aux États-Unis s’élevait à 386 920 samedi, a rapporté le New York Times. L’État d’origine de Rubio, la Floride, a battu son record d’une journée du nombre total de cas de coronavirus pour la quatrième fois en sept jours la semaine dernière, enregistrant 75 900 cas le 31 décembre.

ÉTATS-UNIS – 26 MAI: Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., se rend au métro du Sénat après un vote au Capitole américain le mercredi 26 mai 2021. (Photo de Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via .) ((Photo de Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via .))

COVID-19 OMICRON VARIANT EST MOINS PROBABLE DE METTRE DES PERSONNES À L’HPITAL, SUGGERENT DES ÉTUDES

La propagation de l’omicron pendant la saison des vacances a incité des milliers de personnes à travers le pays à se faire tester. Les Américains ont exprimé leur frustration face aux longues files d’attente et aux longues heures d’attente dans les installations de test alors que le pays est aux prises avec une pénurie de kits de test à domicile.

Everett, MA – 28 décembre : longues lignes de test COVID à Rivergreen Park à Everett, MA le 28 décembre 2021. (Photo de David L. Ryan/The Boston Globe via .) (Photo de David L. Ryan/The Boston Globe via .)

Des études indiquent que la variante omicron est plus douce que les itérations précédentes, y compris une étude d’un groupe de chercheurs américains et japonais constatant que la variante a des effets moins dommageables sur les poumons, le nez et la gorge. Une étude récente menée au Royaume-Uni a également révélé que les personnes infectées par l’omicron sont moins susceptibles d’avoir besoin d’être hospitalisées que celles atteintes de la variante Delta.

LES SITES DE TEST DE CORONAVIRUS ONT AFFECTÉ DE LONGUES ATTENTES ET LONGUES LIGNES ALORS QU’OMICRON SURGRESSE : « ÉPUISANT »

Plus tard le soir du Nouvel An, Rubio a tweeté qu’il était heureux de voir que le stade de l’Orange Bowl dans la région de Miami était bondé malgré « l’hystérie ».

« Très heureux de voir un stade bondé pour le #OrangeBowl de ce soir », a-t-il tweeté. « Il n’y a aucune raison de fermer, limiter ou annuler quoi que ce soit. Ignorez l’hystérie et passez un bon réveillon du Nouvel An ! »