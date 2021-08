Rubio : la liste américaine remise aux talibans est un outil pour les « meurtres de vengeance »

Dans une lettre adressée vendredi au président Biden, le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a déclaré que remettre les noms de citoyens américains et d’alliés afghans aux talibans leur offrait un “outil puissant dans leurs” meurtres de vengeance “en cours”.

« Indépendamment des assurances que votre administration a pu recevoir des talibans, votre décision de les croire n’était rien de moins qu’irresponsable et naïve », a-t-il déclaré.

DES JOURNALISTES DÉBROUILLÉS TORCHENT BIDEN POUR LE PARTAGE DE LA LISTE DE CITOYENS ET D’ALLIÉS DES ÉTATS-UNIS AVEC LES TALIBAN : « C’EST DE LA FOUILLE »

La lettre de Rubio a fait suite à la confirmation par les autorités jeudi que les États-Unis ont fourni les identités des Américains et des Afghans à risque afin qu’ils puissent accéder au-delà des points de contrôle des talibans à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul.

“Cette décision a ignoré de manière flagrante des informations crédibles selon lesquelles les talibans visaient directement des individus afghans qui soutenaient les troupes américaines”, a-t-il déclaré.

Le sénateur a souligné l’enlèvement et l’exécution du comédien Khasha Zwan par les talibans près d’un mois avant l’effondrement de l’Afghanistan.

L’ambassade des États-Unis a en outre signalé les meurtres présumés par vengeance de 40 personnes au début du mois d’août.

Deux jours seulement après la prise de Kaboul par les talibans et le début des évacuations massives, le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a déclaré que l’amnistie serait accordée aux citoyens afghans fidèles aux États-Unis pendant la guerre de 20 ans en Afghanistan.

Mujahid a déclaré que les Afghans qui voulaient évacuer seraient autorisés à le faire et que les insurgés talibans ne feraient pas de porte-à-porte pour les traquer.

Mais en une semaine, des rapports ont fait état de nouvelles attaques et certaines personnes ont été empêchées d’accéder à l’aéroport.

LES ÉTATS-UNIS PARTAGENT DES INTEL AVEC LES TALIBAN, CONFIRME OFFICIEL

Mujahid a en outre déclaré cette semaine que les ressortissants afghans ne seraient plus autorisés à quitter le pays après le départ des forces américaines le 31 août.

“Au plus fort de l’évacuation, le personnel de l’ambassade américaine à Kaboul a détruit les passeports et les demandes de visa en leur possession précisément pour qu’ils ne soient pas utilisés par les talibans”, a souligné Rubio. “Cette action a mis en danger les Américains, et nos alliés, qui n’ont pas pu quitter l’Afghanistan et remet sérieusement en question la prise de décision de votre administration.”

Le sénateur a déclaré qu’il refuserait la nomination de tout candidat à un poste de sécurité nationale jusqu’à ce que le président donne des réponses sur qui a fourni les noms aux talibans.

Rubio a demandé si l’administration avait averti les personnes dont les noms figuraient sur la liste qu’elles faisaient maintenant face à une “menace personnelle importante” et a demandé si elles avaient toutes été “évacuées en toute sécurité”.

De plus, il a demandé si le président s’engagerait à faire en sorte que ces personnes soient secourues si elles n’ont pas encore été évacuées.