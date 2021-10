Rubio termine la pré-saison avec la victoire ; Garuba, imparable sous les cerceaux

16/10/2021 à 11:06 CEST

La clôture de la pré-saison 2021 en NBA a apporté la victoire des Cleveland Cavaliers, avec quelques minutes de Ricky Rubiou, et les défaites des Celtics de Boston contre Juancho Hernangómez et les Houston Rockets de Usman Garuba, qui a été à nouveau exposé sous les cerceaux.

blond Il n’a joué que neuf minutes en tant que réserve pour les Cleveland Cavaliers, qui ont battu l’Indiana Pacer 94-110 sur la route, et a contribué quatre points, après avoir marqué le tir qu’il a effectué au panier et les deux tirs personnels.

Le joueur d’El Masnou a également distribué trois passes décisives, capturé un rebond défensif et commis une faute personnelle, ce qui a permis aux Cavaliers d’obtenir la victoire, la deuxième qu’ils ont obtenue lors de la pré-saison (2-3).

Mais s’il y avait quelqu’un qui donnait un récital sous les cerceaux en seulement cinq minutes qui était sur le terrain de jeu, c’était Garuba, en apportant quatre rebonds, dont trois défensifs.

L’ancien joueur du Real Madrid, sorti de la réserve, a raté le seul tir qu’il a effectué au panier, une triple tentative, dans le match que les Rockets ont perdu face aux visiteurs en battant 126-98 contre les Spurs de San Antonio, qui ont terminé la pré-saison. avec une fiche gagnante de 3-2.

Le contraire de ce qui est arrivé aux Rockets, qui ont encaissé leur troisième défaite consécutive – deux hors de leur terrain – et ont terminé avec une seule victoire en quatre matchs joués.

Le plus jeune des frères non plus Hernangomez, Juancho, Il a pu dire au revoir à la pré-saison avec la victoire après que son équipe des Celtics a été dépassée (121-100) par le Miami Heat et a laissé sa marque finale avec la répartition des victoires et la victoire (2-2).

Juancho Hernangómez Il a joué 19 minutes en tant que réserve et n’a marqué aucun but après avoir raté les deux paniers qu’il a marqués, deux tentatives de l’extérieur du périmètre.

Le plus jeune de la fratrie Hernangomez il était meilleur sous les cerceaux en capturant trois rebonds, deux étaient défensifs, il a également donné deux passes décisives, mis un bloc, perdu un ballon et commis une faute personnelle.

Désormais, les trois joueurs bénéficieront d’un week-end bien mérité avant le début officiel, mardi prochain, de la 75e saison régulière de l’histoire de la NBA.

blond, qui entame sa onzième saison, le fera pour la première fois avec les Cavaliers, la quatrième équipe différente avec laquelle il concourra depuis son arrivée en NBA, après cet été les Minnesota Timberwolves l’ont échangé à Cleveland, où il espère continuer en entrée. .

Tandis que Garuba il espère avoir l’opportunité de faire partie de la première équipe des Rockets et il en va de même avec Juancho, qui a été échangé cet été par les Grizzlies de Memphis aux Celtics.

Les trois autres joueurs espagnols qui disputeront la saison régulière seront attaquants Serge Ibaka (Los Angeles Clippers), le pivot Willy Hernangómez (New Orleans Pelicans) – tous deux ont assuré leur présence dans le roster officiel – et la recrue Santi Aldama (Memphis), qui ne l’a pas et devra attendre lundi lorsque toutes les équipes devront présenter leurs rosters à la NBA.