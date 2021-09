Rublev et Schwartzman gagnent à San Diego et seront rivaux au troisième tour

30/09/2021 à 7h27 CEST

San Diego

russe Andreï Roublev, tête de série, a fait ses débuts au deuxième tour de l’Open de San Diego et a remporté ce mercredi un Victoire facile 6-2, 6-1 contre le jeune local Brandon Nakashima, 83 au classement mondial. Rublev, 23 ans, cinquième au classement mondial, s’est cassé au début de chaque set et s’est dirigé vers une victoire confortable qui fait de lui un grand favori en remportant le titre. Son prochain rival sera l’Argentin Diego Schwartzman, tête de série sixième, qui a eu une passe plus difficile à la huitième après avoir dû revenir un set contre battre le Sud-Africain Lloyd Harris 4-6, 6-3 et 6-2, numéro 32 mondial, qu’il a remporté les deux fois qu’ils ont affronté.

Le duel entre Rublev et Schwartzman, 29 ans, quinzième au classement mondial, sera le troisième avec une répartition des victoires et des défaites dans les deux précédents. Mais Rublev a battu Schwartzman la semaine dernière lors de la compétition de la Coupe Laver (4-6, 6-3 et 11-9) lorsque les équipes d’Europe et du reste du monde se sont rencontrées à Boston.

Rublev, qui venait d’aider Team Europe à remporter l’exhibition de la Laver Cup à Boston, a utilisé de gros coups droits pour prendre le contrôle des points depuis la ligne de fond. “Dès le début, j’ai pensé que ce devait être moi qui allait dominer. Je dois essayer de prendre ma droite et essayer de dicter”, a déclaré Rublev, qui a déjà disputé quatre quarts de finale du Grand Chelem. Rublev s’est amélioré à 45-15 en 2021. Il a eu une pause au premier tour du tournoi sur terrain dur qui était un ajout tardif au calendrier ATP pour compenser l’annulation du swing asiatique de la tournée en raison de la pandémie de coronavirus. C’était le premier match contre un adversaire du Top 20 pour Nakashima, un joueur de 20 ans originaire de San Diego, où il réside.

Le polonais Hubert Hurkacz, cinquième favori, et les Britanniques Dan evansHuitièmes, ils faisaient également partie de ceux qui ont remporté la victoire lors de la séance du matin. Hurkacz, qui a remporté les titres en simple et en double à Metz, en France, la semaine dernière, a battu le qualifié australien Alex Bolt 7-6 (2), 6-1, et Evans a battu le double finaliste du Grand Chelem, le Sud-Africain Kevin Anderson 7 -6 ( 11) et 7-5. Dans la victoire d’Evans, le serveur a remporté 22 points d’affilée de 3 à 6 dans le premier set. Ensuite, dans le bris d’égalité, c’est Anderson qui a pris les devants et a maintenu les points de set à 6-5 et 7-6, mais n’a pas réussi à se convertir. Anderson, finaliste de l’Espagnol Rafael Nadal à l’US Open 2017 et du Serbe Novak Djokovic à Wimbledon en 2018, a eu une troisième chance de clôturer le set alors qu’il détenait une avance de 11-10, mais a de nouveau échoué. Enfin, Evans a obtenu la victoire sur son quatrième point de set. “Un peu chanceux de passer par là”, a admis Evans. “Kevin (Anderson) aurait pu gagner parfaitement.” Evans, qui est classé 22e dans son classement en carrière, fait maintenant face à son compatriote Cam Norrie, classé 28e. “Je le connais assez bien; il me connaît”, a déclaré Evans, qui pensait qu’il y aurait des discussions sur la prochaine réunion dans un groupe de textos dont lui et Norrie font partie. Ils se sont déjà rencontrés une fois en tournée avec Norrie vainqueur contre Evans, en quatre sets, au premier tour de l’Open d’Australie, en février dernier.