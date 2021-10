Ruby Rose allègue des conditions de travail dangereuses et non professionnelles sur Batwoman

Dans une série d’histoires récentes sur Instagram, l’acteur Ruby Rose a émis des allégations contre la showrunner de Batwoman Caroline Dries, son ancienne co-star Dougray Scott et l’ancien président de Warner Bros. TV Peter Roth. En mai 2020, Rose a annoncé qu’elle quittait la série et qu’elle quittait le rôle principal.

Peu de temps après son départ, il a été supposé que le déménagement avait été précipité par de longues heures, ce qui a conduit à des frictions continues sur le plateau. Mais l’inconduite présumée que Rose a maintenant partagée va plus loin que le temps total de travail pendant la pandémie et comprend des allégations de harcèlement et de manque de professionnalisme – qui dépeint globalement un lieu de travail où les cris, les comportements inappropriés et le manque de souci de la sécurité étaient monnaie courante.

Dans les images ci-dessus, Rose dit que Roth « ne pouvait pas arrêter de faire fumer les jeunes femmes [his] pantalon tandis que [he] portait toujours ledit pantalon », et que le studio a réglé le problème en « faisant la promotion [him] à la position la plus élevée. » De plus, Rose s’est plainte que Dries ne visitait le plateau que quatre à cinq fois par an et se précipitait pour terminer la saison alors que d’autres productions basées à Vancouver fermaient en raison de COVID-19. Elle divulgue également la pression présumée de le studio pour cacher ses cicatrices et autres blessures subies en travaillant sur la série. Dit Rose, « Assez, c’est assez. »

Ces allégations font écho aux allégations de Ray Fisher et Gal Gadot contre Joss Whedon sur le tournage de Justice League. Au moment d’écrire ces lignes, Warner Bros. n’a pas répondu aux allégations d’inconduite de Rose sur le tournage de Batwoman. GameSpot a contacté Warner Bros. TV et The CW, le réseau qui diffuse Batwoman, pour commentaires.