Ruby Rose allègue toutes sortes d’abus et de comportements toxiques sur le tournage de « Batwoman »

Eh bien vous tous, ça ressemble à la pire des choses Le CW Ce n’était pas ce spectacle pécheur en direct de Powerpuff Girls. L’année dernière, Ruby Rose a quitté la série Batwoman après une saison dans un moment étrange où elle était en quelque sorte peinte comme un connard majeur avec lequel il était difficile de travailler. Le personnage de Ruby a été écrit et elle a été remplacée par Javicia Leslie. Mais Ruby a présenté sa version de l’histoire, affirmant qu’elle avait été forcée de quitter la série et avait accusé The CW, le showrunner et les producteurs de la série d’avoir créé des conditions de travail toxiques et dangereuses.

Forbes a déclaré que Ruby avait tout expliqué dans ses histoires Instagram. Elle est déjà en vogue sur Twitter à ce sujet, alors elle a clairement fait passer son message. Commencer par nommer showrunner caroline sèche, et les producteurs Sarah Schecter et Greg Berlanti, Ruby a dit « ça suffit, je vais raconter au monde entier ce qui s’est passé sur ce plateau. » Ruby a déclaré qu’elle voulait s’assurer que ce qui lui était arrivé « n’arriverait plus à une autre personne » et « reprendre ma vie et la vérité ». Honte à toi. »

Ruby est venu pour WB Exec Pierre Roth disant qu’il demanderait aux femmes de défroisser son pantalon pendant qu’il le portait encore, et l’a également accusé d’avoir engagé un détective privé pour enquêter sur elle après qu’elle ait quitté le spectacle. Elle l’a également accusé de l’avoir forcée à reprendre le travail 10 jours après une blessure grave et de lui avoir dit que si elle ne revenait pas, l’ensemble des acteurs et de l’équipe seraient licenciés.

Elle a décrit diverses blessures sur le plateau, dont une où l’équipe a été témoin de la « chute de peau » du visage d’un homme (euh, dis-nous en plus sur CE gâchis, Ruby) et a déclaré que la showrunner Caroline Dries ne se souciait de rien d’autre que de conclure rapidement. la saison alors que COVID fermait d’autres séries:

L’histoire Instagram de Ruby comprenait également des vidéos de son médecin expliquant ses blessures. Forbes a contacté The CW pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Lorsque Ruby a quitté Batwoman, une source a déclaré que les longues heures lui avaient coûté cher et qu’elle n’aimait pas vraiment vivre à Vancouver, où la série est tournée. Donc, après les affirmations de Ruby, je suppose que la ville de Vancouver peut temporairement retirer son panneau indiquant : « Bienvenue à Vancouver pour tout le monde, mais ce cul grossier Ruby Rose ! »

