Ruby Rose prend une décision de carrière majeure après la controverse et les allégations de « Batwoman »

Suite aux allégations faites sur la situation sur le tournage de Batwoman, Ruby Rose fait une pause avec Hollywood. Le Daily Mail rapporte que la star d’Orange Is the New Black revient dans son pays d’origine, l’Australie, et « se retirera dans son ancien terrain de jeu pour l’été ». Rose a été assiégée dans les médias après avoir allégué des situations dangereuses et du harcèlement sur le tournage de Batwoman.

Le 20 octobre, Rose a utilisé ses histoires sur Instagram pour accuser Rose d’accuser Warner Bros., The CW, la showrunner de Batwoman Caroline Dries et Greg Berlanti et Sarah Schechter de la société de production d’avoir créé un décor hostile. « Assez, c’est assez », a écrit Rose. « Je vais raconter au monde entier ce qui s’est vraiment passé sur ce plateau… Je viendrai pour toi afin que ce qui m’est arrivé n’arrive plus jamais à une autre personne. Et ainsi je peux enfin reprendre ma vie et la vérité. Honte à toi . »

« JE N’ARRÊTE PAS », a-t-elle poursuivi. « J’ai suivi les ordres, et si je voulais rester, j’allais devoir signer mes droits. » Rose a également allégué que Dries avait favorisé un ensemble dangereux, affirmant qu’un membre de l’équipage « avait eu des brûlures au 3e degré sur tout son corps » et qu’un assistant était « laissé tétraplégique » après un incident. Elle a également déclaré que Dries et The CW avaient bafoué les réglementations COVID afin de filmer la saison, affirmant que la blessure du membre de l’équipe s’était produite parce que « l’accident s’était produit parce que notre émission avait refusé de s’arrêter alors que tout le monde l’avait fait à cause de COVID ».

Rose a poursuivi, affirmant que Dries n’avait « pas de cœur et voulait que nous terminions la saison tout au long de la pandémie et je lui ai dit que c’était une mauvaise idée … J’ai combattu des gens sur le plateau, oui, pas parce que je le voulais mais parce que je voulais la sécurité. Demandez n’importe qui dans les cheveux et le maquillage ce que j’ai fait pour eux. » Rose a également accusé la co-vedette Dougray Scott d’irrégularité sur le plateau, affirmant qu’il « est parti quand il le voulait et est arrivé quand il le voulait, il a abusé des femmes et à son tour, en tant que [the] chef d’une émission, j’ai envoyé un e-mail demandant une politique sans crier, ils ont refusé. Warner Bros. a publié une déclaration réfutant les affirmations de Rose, les qualifiant d' »histoire révisionniste ».

« Malgré l’histoire révisionniste que Ruby Rose partage maintenant en ligne à l’intention des producteurs, des acteurs et de l’équipe, du réseau et du studio, la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d’engager Ruby pour la saison 2 de Batwoman sur la base de plusieurs plaintes concernant le comportement sur le lieu de travail qui ont été largement examinées et traitées en privé par respect pour toutes les personnes concernées », indique le communiqué.