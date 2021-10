Ruby Rose révèle pourquoi elle a quitté Batwoman et critiqué le studio

Ruby Rose révèle pourquoi elle a quitté Batwoman et a critiqué l’étude – Warner répond. OMG! Ruby Rose prétend que le tournage de la série Batwoman était toxique, Warner Bros. a répondu qu’elle était le problème, révélant un mauvais comportement de la part de l’actrice. SCANDALE!

Ok, Deadline rapporte que Ruby Rose a critiqué la CW, Warner Bros. TV, Berlanti Productions et les hauts dirigeants de Batwoman dans un téléchargement qu’elle a fait sur son Instagram, alléguant un comportement toxique sur le plateau qui les a retirés de la série.

La nouvelle de Ruby Rose quittant brusquement la série Batwoman en mai 2020 a choqué les fans (certains), laissant son personnage Kate Kane / Batwoman. À cette époque, il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles Rose n’était pas heureuse dans la série, mais elles n’expliquaient pas très clairement pourquoi elle partait. Dans une déclaration à l’époque, Ruby a déclaré que « ce n’était pas une décision qu’elle avait prise à la légère » et qu’elle avait du respect pour toutes les personnes impliquées dans la série et autres.

Quelques mois après son départ, Rose a révélé plus de détails dans une interview, affirmant que le retour au travail 10 jours après l’opération « n’était peut-être pas la meilleure idée » et rendait son travail « épuisant » « plus difficile ».

Maintenant, plus d’un an plus tard, Rose a révélé sur son Instagram les raisons pour lesquelles elle a quitté la série Batwoman.

« Assez! » Rose a écrit dans son premier message, qui était destiné à la CW, à la showrunner de Batwoman Caroline Dries et à Berlanti Productions, Greg Berlanti et Sarah Schechter.

«Je vais dire à tout le monde ce qui s’est vraiment passé sur ce plateau. Je vais pour toi pour que ce qui m’est arrivé n’arrive plus jamais à quelqu’un d’autre. Et puis je peux enfin prendre ma vie et la vérité. Ils devraient avoir honte. »

Le rapport indique que Rose – qui a subi une intervention chirurgicale pour une blessure sur une scène d’action, a inclus un enregistrement de son opération dans son message, déclarant qu’elle a été forcée de retourner au travail par l’ancien président de Warner Bros. TV, Peter Roth. Rose a allégué que Roth avait menacé de revenir, déclarant que cela coûterait « des millions » à la production et que « l’ensemble des acteurs et de l’équipe seraient licenciés ». L’actrice a accusé Roth de mauvais comportement avec une allégation bizarre selon laquelle il avait demandé à des femmes de défroisser son pantalon pendant qu’elles le portaient, et a allégué qu’il avait un détective privé enquêtant sur elle lorsqu’il a quitté la série.

Une source proche de la production a qualifié les allégations contre Roth, un cadre vétéran respecté de la télévision qui a pris sa retraite l’année dernière, de « sans fondement et diffamatoires ». De plus, Rose a déclenché une attaque contre sa co-star, Dougray Scott, qui jouait son père, l’accusant de mauvaise conduite sur le plateau, notamment d’avoir « prétendument » abusé des femmes et blessé un cascadeur.

« Comme l’a déclaré Warner Bros. Television, ils ont décidé de ne pas exécuter l’option d’engager Ruby pour la saison deux de Batwoman sur la base de plusieurs plaintes concernant son comportement au travail », a déclaré Scott dans un communiqué. «Je nie absolument les accusations diffamatoires et sans fondement portées contre moi par elle; elles sont toutes entièrement inventées et ne se sont jamais produites. »

Rose a également détaillé ce qu’ils décrivent comme des conditions de travail dangereuses sur le plateau, y compris des blessures graves aux membres de l’équipe de Batwoman qui ont reçu des « brûlures au troisième degré sur tout le corps » pendant la production. Rose a également reproché aux conditions de travail d’avoir gravement blessé d’autres membres de l’équipe et a critiqué la série pour avoir « ruiné Kate Kane ».

L’Australienne a conclu en demandant aux fans d’arrêter de demander si elle reviendrait dans la série.

«Je ne reviendrais pas pour une somme d’argent ou s’ils pointaient une arme sur ma tête. JE N’AI PAS QUITTÉ. JE N’AI PAS QUITTÉ. Ils ont ruiné Kate Kane et détruit Batwoman, pas moi. J’ai suivi les ordres, et si je voulais rester, je devrais renoncer à mes droits. Et les menaces et les tactiques de harcèlement (intimidation) ou de chantage ne me feront pas démissionner », a-t-elle écrit.

La date limite indique que des sources proches de la situation insistent sur le fait que Rose a brossé un tableau déformé de ce qui s’est passé il y a un an et demi, notant que Ruby a fait l’objet d’une enquête interne pour des allégations d’inconduite de la part du studio, avec les deux parties à la fin. séparer. Les allégations de Ruby Rose selon lesquelles ils ont été licenciés concordent avec ce qui était répandu au moment où elle a quitté la série, car le studio et les producteurs de l’époque ont apparemment accepté de présenter la décision de Rose de partir, une pratique de relations publiques très courante. -profiler les talents.

Après que l’histoire Instagram de Ruby Rose soit devenue virale, l’actrice a publié une mise à jour, elle a écrit qu' »ils voulaient ajouter une dernière chose parce que sans aucun doute je n’aurais pas d’autre chance … il est temps pour moi de reprendre ma vie en main. et respirer à nouveau après toutes ces années. »

D’accord, Warner Bros Television – le studio derrière l’émission CW, Batwoman, a publié une déclaration forte en réponse à tout ce que Ruby Rose a dit.

Dans la déclaration, ils corroborent tout ce que l’actrice a dit qu’ils ont été licenciés de la série, mais appellent ce que Rose raconte une « histoire révisionniste » et dit que l’action était le résultat d’une enquête interne sur « de multiples plaintes concernant le comportement au travail ». contre l’actrice. Une telle enquête sur le comportement de Rose sur Batwoman faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps, mais n’avait été officiellement confirmée qu’aujourd’hui.

Malgré l’histoire révisionniste que Ruby Rose partage maintenant en ligne à l’intention des producteurs, des acteurs et de l’équipe, du réseau et du studio, la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d’embaucher Ruby pour la deuxième saison de Batwoman sur la base de plusieurs plaintes. sur le comportement au travail qui ont été soigneusement examinés et traités en privé par respect pour toutes les personnes impliquées. «

Dans une déclaration distincte publiée mercredi après-midi, Scott a réaffirmé l’évaluation du studio selon laquelle Rose n’était pas revenue pour la saison deux « en raison de plusieurs plaintes concernant son comportement au travail », ajoutant: « Je rejette absolument et complètement les allégations calomnieuses et préjudiciables faites contre moi par elle; ils sont complètement fabriqués et ne se sont jamais produits. «

Ainsi, Ruby Rose révèle pourquoi elle a quitté Batwoman et critiqué le studio.