Ruchika Gupta nommée CMO chez Luminous Power Technologies

Gupta rapportera à Vipul Sabharwal, directeur général, Luminous Power Technologies

Luminous Power Technologies a annoncé l’élévation de Ruchika Gupta au poste de directrice du marketing. Auparavant, elle était vice-présidente adjointe (AVP), communication marketing de l’entreprise.

Dans son nouveau rôle, Gupta dirigera désormais la fonction marketing et rapportera également à Vipul Sabharwal, directeur général de Luminous Power Technologies. Elle couvrira des aspects tels que la supervision de la gestion de la marque, l’expérience numérique des consommateurs et le développement d’initiatives de marketing et de publicité en mettant fortement l’accent sur la création globale de la marque chez Luminous Power Technologies.

Elle a rejoint l’entreprise en 2016 en tant qu’AVP pour les communications marketing, après avoir travaillé avec des entreprises comme Microsoft, Nokia et Nestlé India. Gupta est un professionnel du marketing accompli avec plus de deux décennies d’expérience dans la stratégie de marque, le marketing et la connaissance des consommateurs. Chez Luminous, elle a joué un rôle central dans l’accélération de la croissance de l’entreprise et le renforcement du leadership de la marque dans la catégorie des appareils ménagers grand public, a déclaré la société dans un communiqué.

«Après un travail phénoménal et inspiré ici, j’ai une grande confiance en Ruchika, et je crois qu’il est maintenant temps pour elle d’atteindre de plus hauts sommets avec son nouveau rôle. Avec sa solide connaissance du domaine, son expertise dans la transformation de la marque, le marketing numérique, les relations publiques, les consommateurs et la stratégie de marché, Ruchika apportera une nouvelle perspective, une poussée à la stratégie globale et emmènera nos marques vers de nouveaux horizons », Vipul Sabharwal, directeur général , Luminous Power Technologies, a déclaré.

« Au cours des dernières années, nos marques ont entrepris un parcours de transformation et elles se trouvent maintenant à un stade où le statu quo ne s’applique plus. La pandémie nous a tous obligés à examiner attentivement les forces que nous apportons tous à la table – et je suis heureux que les résultats positifs se soient manifestés. À l’avenir, mon travail consistera à m’assurer que nous cimentons nos pensées ainsi que notre leadership commercial sur le marché », a ajouté Gupta.

