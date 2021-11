Rudi Völler : Kimmich pourrait être un « héros » en décidant de se faire vacciner contre le COVID-19

Joshua Kimmich a choqué de nombreux fans et observateurs du Bayern Munich lorsqu’il a été divulgué que l’un des deux visages de l’association caritative primée WeKickCorona (avec son coéquipier Leon Goretzka) avait refusé de se faire vacciner contre le COVID-19 lui-même. Il n’est pas surprenant, cependant, que Rudi Völler, la légende allemande au franc-parler et directeur général des sports de Bayer 04 Leverkusen, qui appartient au géant pharmaceutique Bayer, exhorte Kimmich à changer d’avis.

Pour Völler, Kimmich ne devrait pas se laisser décourager par les opposants potentiels (Sport1) : « On a un peu le sentiment que, si Joshua Kimmich se faisait vacciner maintenant, il aura cédé à la pression du public. Mais il n’a pas du tout à le faire. Völler soutient que Kimmich ne devrait pas doubler la mise pour apaiser les critiques potentiels : « Alors, je pense que vous êtes un super gars, une super personne, un héros, si vous allez le chercher maintenant malgré tout. Même si quelqu’un écrit maintenant : ‘Oh, maintenant il a cédé de toute façon.’ »

Au Bayer Leverkusen, a noté Völler, toute l’équipe et le staff sont vaccinés : « Je peux dire que nous avons un taux de cent pour cent dans notre équipe et dans notre staff technique. Tout le monde n’était pas content au début, et certains ont posé des questions. Ensuite, bien sûr, vous devez essayer de les convaincre avec des arguments », a-t-il déclaré. Völler a déclaré qu’il n’était « pas opposé » à un mandat national de vaccination en Allemagne.

Kimmich est cité sur le site Web de WeKickCorona : « Parce que la santé est la priorité absolue, la solidarité dans les choses grandes et petites est maintenant nécessaire. Tout le monde peut aider.