Rudiger choisit le prochain club, mais l’agent veut donner un coup de main à Rangnick

Antonio Rudiger aurait clairement indiqué sa préférence de transfert en quittant Chelsea – mais son agent a apparemment d’autres idées et souhaite entamer des pourparlers sur un déménagement à Manchester United.

Rudiger est devenu une pierre angulaire du succès des Bleus au cours de la dernière année et est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Thomas Tuchel. Cependant, avec son contrat qui expire à la fin de la saison, Chelsea se retrouve dans une situation délicate.

En effet, certains rapports suggèrent que Rudiger veut jusqu’à 290 000 £ par semaine pour signer de nouveaux termes à Stamford Bridge.

Et malgré son importance pour Tuchel, cela semble bien supérieur à ce que Chelsea est prêt à dépenser. En effet, les rapports prétendent il a qualifié leur dernière offre de » gifle « .

En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir le défenseur lié à plusieurs clubs, dont le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Maintenant, selon SportBILD, Rudiger a à cœur de déménager au Real Madrid.

Los Blancos voient la signature du défenseur sur un transfert gratuit comme une « opportunité à ne pas manquer ». À ce titre, ils seraient prêts à soumettre une approche pour lui à partir du 1er janvier, date à laquelle il est éligible pour signer un accord de pré-contrat.

Cette nouvelle intervient alors que le PSG prévoit également une énorme contre-offre. En effet, SportBILD écrit que le camp de Rudiger a eu des entretiens avec le directeur sportif du PSG Leonardo au sujet d’un accord plus tôt ce mois-ci.

De plus, le PSG verrait deux avantages à signer Rudiger. Avant tout, la capture d’une star de classe mondiale sur un coup franc représenterait un véritable coup pour les géants de la Ligue 1.

Rudiger pris dans la guerre froide de Mbappé

Deuxièmement, le PSG est actuellement plongé dans une sorte de guerre froide avec le Real Madrid contre Kylian Mbappe. On s’attend généralement à ce que l’attaquant déménage à Los Blancos en tant qu’agent libre l’été prochain. Cependant, la capture de Rudiger par le PSG a été un semblant de revanche.

Cela dit, SportBILD est catégorique sur le fait que le cœur de Rudiger est de déménager au Bernabeu, avec un accord de trois ans proposé. Ils déclarent que Chelsea n’a pas perdu espoir de persuader Rudiger de signer un nouvel accord.

Cependant, il semble de plus en plus accepté à Stamford Bridge que Rudiger quittera à la fin de la saison.

Malgré les affirmations selon lesquelles Rudiger a à cœur le Real, les informations de jeudi refusent d’écarter Manchester United de la course.

En effet, notre Euro Paper Talk de mardi suggérait Rudiger pourrait encore déménager à Old Trafford dans « l’acte ultime de trahison ».

Il y a maintenant une tournure intrigante dans la saga, le Daily Star rapportant que l’agent de Rudiger conseillera de déménager à United.

Ils affirment que le demi-frère et agent de Rudiger, Sahr Senesie, partage une relation « étroite » avec Ralf Rangnick.

En tant que tel, il souhaite que son client écoute ce que propose le manager de transition de United sur un éventuel changement.

Ceci est confirmé par l’expert allemand des transferts Christian Falk, qui affirme que Senesie est « prêt à négocier avec United ».

Rudiger s’ouvre sur son avenir

Où qu’il finisse, cela promet d’être quelques semaines fascinantes pour Rudiger et Chelsea.

En attendant, le joueur s’est ouvert sur sa situation difficile sous l’ancien patron Frank Lampard.

« Ouais [I was close to leaving], la façon dont les choses se passaient pour moi mais aussi pour l’équipe », a-t-il déclaré.

« Mais en hiver [2021] période, je n’avais pas tellement envie de partir, pour être honnête. C’était plus en période estivale où je voulais partir.

«Mais Thomas Tuchel est venu et la suite appartient à l’histoire. Il a ouvert une nouvelle porte, je dirais comme ça. Dire qu’il a sauvé ma carrière est un peu trop. Il a joué un grand rôle.

Rudiger a ajouté: « Pour être honnête, c’était facile [to carry on playing]. Il y avait aussi beaucoup de bruit quand le dernier car a été limogé.

« Il y avait beaucoup de rumeurs négatives et tout et des trucs comme ça. Et j’ai continué à faire ce que je fais… Je ne suis pas facilement secoué.

