Rudiger fait une admission majeure à Tuchel dans une nouvelle révélation de Chelsea

L’arrière central de Chelsea, Antonio Rudiger, a révélé qu’il avait initialement prévu de quitter le club cet été – jusqu’à l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier.

L’arrière central s’est avéré être une figure clé pour les Bleus la plupart du temps depuis son transfert de la Roma en 2017. En effet, il a signé sous la direction de l’ancien manager Antonio Conte et a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues lors de sa première campagne.

Rudiger s’est également avéré essentiel sous Maurizio Sarri, mais son temps de jeu s’est ensuite dégradé sous Frank Lampard.

Et sa situation a attiré plus d’attention avant la fenêtre de transfert de janvier 2021. L’international allemand a admis que ne se sentait pas satisfait à son niveau de temps de jeu.

En fait, il n’a joué que deux matches de Premier League entre le début de la saison et janvier.

Néanmoins, il a connu une résurgence majeure depuis que Tuchel a succédé à Lampard en pirogue ce même mois. Rudiger est en effet devenu l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe et un favori des fans.

S’adressant à Sky Sports, le joueur de 28 ans a expliqué sa situation difficile au cours des derniers mois du règne de Lampard.

« Ouais [I was close to leaving], la façon dont les choses se passaient pour moi mais aussi pour l’équipe », a-t-il déclaré.

« Mais en hiver [2021] période, je n’avais pas tellement envie de partir, pour être honnête. C’était plus en période estivale où je voulais partir.

«Mais Thomas Tuchel est venu et la suite appartient à l’histoire. Il a ouvert une nouvelle porte, je dirais comme ça. Dire qu’il a sauvé ma carrière est un peu trop. Il a joué un grand rôle.

Rudiger a ajouté: « Pour être honnête, c’était facile [to carry on playing]. Il y avait aussi beaucoup de bruit quand le dernier car a été limogé.

« Il y avait beaucoup de rumeurs négatives et tout et des trucs comme ça. Et j’ai continué à faire ce que je fais… Je ne suis pas facilement secoué.

La situation de Rudiger à Chelsea n’est pas claire

Pourtant, l’attention portée à l’avenir de Rudiger n’a pas disparu, principalement parce qu’il n’a pas signé de nouveau contrat en récompense de sa résurgence.

Le défenseur et Chelsea ont eu des discussions approfondies sur un nouvel accord. Cependant, ils ne sont pas encore parvenus à un accord convenable.

La situation préoccupe les Bleus depuis un certain temps et Rudiger est en mesure de parler aux clubs étrangers à partir de janvier.

Selon un récent rapport, Le Real Madrid est le favori pour le signer.