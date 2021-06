Rudiger ne sera pas sanctionné par l’UEFA

16/06/2021 à 16h58 CEST

La France et l’Allemagne ont joué dans l’un des matchs les plus attendus de ce Championnat d’Europe. Un match digne des phases finales de la compétition continentale. Et dans lequel la polémique n’a pas tardé à exploser.

Rüdiger – footballeur de Chelsea – couvrait Pogba – de Chelsea – dans une action arrêtée. Et l’Allemand, profitant de la proximité, a fait une menace de morsure qui est passée inaperçue par Del Cerro Grande et pour l’assistant de salle VAR.

Antonio Rüdiger semble avoir mordu Paul Pogba en première période. Luis Suarez n’a pas à quel point c’est bon d’avoir. 😬 @M6 pic.twitter.com/bkcsOqV4YU – Actu Foot (@ActuFoot_) 15 juin 2021

Une action qui s’est produite sans avoir eu aucune contestation précédente lors du cumulé de la première mi-temps. Le footballeur s’est justifié et a précisé que ce fait ne créait aucun problème entre les deux joueurs : “Sans aucun doute, je ne devrais pas aller comme ça la bouche derrière le dos de qui que ce soit, cela me paraît malheureux. Paul et moi avons parlé très amicalement après le coup de sifflet final et il a confirmé dans la conversation avec moi et aussi dans l’interview que de toute façon ce n’était pas une bouchée, comme certains le pensaient au début“, il expliqua.

Rüdiger a également parlé de l’action avec Del Cerro Grande lors de ses débuts en Eurocup : “Même pendant le match, l’arbitre m’a dit qu’il m’aurait puni s’il avait considéré ça comme une agression“Il a commenté. Cependant, il n’était pas le seul à ne pas avoir attrapé la morsure. Juan Martínez Munuera non plus, qui était dans la salle VAR. Mais ils l’ont remarqué sur les réseaux sociaux.

Pogba, qui à l’époque s’était plaint à l’arbitre affirmant que son dos l’avait gêné, a nié que la tentative de morsure était de mauvaise intention de la part de l’Allemand : “Je ne suis pas quelqu’un qui va crier pour réclamer une carte. Je pense qu’il m’a un peu mordu, c’était plutôt sympathique, on se connaît très bien”, il prétendait. Selon les informations de l’Equipe, l’UEFA ne sanctionnera pas Rüdiger pour l’incident contre l’équipe nationale française.