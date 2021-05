Rudy Giuliani et Victoria Toensing ne sont pas “ au-dessus de la loi ”: Feds ⋆ .

Les procureurs fédéraux ont fait valoir dans un mémoire juridique que Rudy Giuliani et Victoria Toensing ne devraient pas être «au-dessus de la loi» en raison de leurs relations en tant qu’avocats, avertissant que la recherche d’informations par les avocats sur leurs mandats de perquisition pourrait compromettre une enquête active du grand jury contre eux et «d’autres».

«Les demandes supplémentaires de Giuliani et Toensing partent d’une prémisse centrale: un ensemble de règles différent s’applique à eux en raison de qui ils sont, que ce soit parce qu’ils sont des avocats ou des avocats ayant des clients importants». Rebekah Donaleski a écrit dans un mémoire juridique de 37 pages jeudi soir. «Giuliani et Toensing sont des avocats, bien sûr. Mais cette Cour a trouvé la cause probable que leurs appareils et comptes contiennent des preuves de crimes fédéraux précis.

L’avocat de l’ancien maire de New York Robert Costello hérissé des commentaires du gouvernement dans un courriel adressé à Law & Crime.

«C’est un argument idiot», a écrit Costello. «Rudy Giuliani serait le premier à admettre que personne n’est au-dessus des lois. C’est pourquoi il a toujours adhéré à la loi et l’a appliquée assez efficacement lorsqu’il était procureur des États-Unis – demandez à n’importe quelle famille du crime organisé!

Giuliani a en effet brûlé la réputation de poursuivre la mafia italienne lorsqu’il était procureur américain pour le district sud de New York il y a des décennies, avant de devenir une cible présumée du même bureau qu’il dirigeait autrefois. Depuis lors, les temps ont changé, tout comme le rôle de l’avocat de Giuliani.

Les procureurs n’épellent pas les noms de ses «clients importants» et ceux de Toensing, dont l’identité serait connue même des observateurs non légaux. L’ancien maire de New York est parfois l’avocat de l’ancien président Donald Trump et Toensing, un avocat conservateur et parfois un commentateur des médias conservateurs, a travaillé avec Giuliani sur l’effort tentaculaire pour renverser les élections de 2020.

Toensing a également représenté l’oligarque ukrainien Dmytro Firtash, qui fait face à des accusations de corruption fédérale aux États-Unis et dont le nom a été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de la campagne de dénigrement contre le président Joe Biden et son fils Chasseur Biden, qui a conduit à la première destitution de Trump. Les procureurs ont exécuté des mandats secrets sur les comptes iCloud de Giuliani et Toensing le 4 novembre 2019 – au plus fort du scandale de Trump en Ukraine.

Au fur et à mesure que ce drame se déroulait, Giuliani a déclaré à NBC News qu’il n’avait «rien à voir avec Firtash», que les câbles diplomatiques publiés par WikiLeaks ont lié au crime organisé russe. Giuliani a déclaré au réseau que les rapports indiquant le contraire étaient un «travail de dénigrement».

Demandant à un juge fédéral de divulguer le fondement de ces fouilles – et celles de leurs appareils électroniques à la fin du mois dernier – les avocats du Giuliani et de Toensing veulent maintenant desceller les affidavits révélant le fondement du mandat, et ils veulent revoir ce qu’est le gouvernement voyant.

Les procureurs se sont hérissés de ces demandes.

“Néanmoins, Giuliani soutient que, contrairement à d’autres sujets d’enquêtes criminelles, il a le droit de revoir les affidavits à l’appui des mandats, ce qui lui donnerait en fait l’avantage extraordinaire de connaître les preuves du gouvernement avant même d’être inculpé d’un crime”, a déclaré le gouvernement. états brefs. «Giuliani et Toensing recherchent la découverte avant l’accusation de toutes les désignations de réactivité et de privilège du gouvernement avant qu’une affaire pénale n’ait été engagée, même s’ils n’ont pas droit à une telle découverte. Toensing sollicite le recours extraordinaire consistant à priver le gouvernement de tout accès aux preuves obtenues légalement, afin qu’elle puisse déterminer lesquels de ses propres courriels, SMS et données le gouvernement a le droit de voir. “

Une telle demande, selon les procureurs, peut compromettre une «enquête pluriannuelle du grand jury, ce qui risquerait de compromettre et d’entraver cette enquête en cours».

«Giuliani et Toensing, comme tout le monde, ont droit à la pleine protection de la loi – mais pas plus», déclarent brièvement leurs propos. «Leurs efforts pour priver le gouvernement des preuves obtenues légalement sont sans fondement et à bien des égards prématurés.»

Le combat pour la découverte a commencé avec les procureurs qui ont pris sur eux de demander un maître spécial au juge de district américain. J. Paul Oetken, une Barack Obama personne nommée qui a autorisé les mandats et préside le différend relatif au secret professionnel de l’avocat.

Cela demandait un examen principal spécial, un processus qui a précédé Michael Cohen des poursuites judiciaires, a été cité par les procureurs comme le gouvernement allant «au-delà» de ses obligations.

«Bien que la loi n’exige pas la nomination d’un capitaine spécial, le gouvernement estime qu’elle est appropriée ici, compte tenu des circonstances uniques de cette enquête et de la nature très publique des fouilles en cause, afin de garantir que le processus d’examen du privilège est à la fois juste et a l’apparence de l’équité », ont écrit les procureurs. “Mais, pour être clair, le simple fait que Giuliani et Toensing soient des avocats ne signifie pas qu’ils sont au-dessus de la loi ou à l’abri d’une enquête criminelle.”

Jeudi, le juge Oetken a levé les expurgations d’une lettre précédemment divulguée par les procureurs, révélant que les autorités avaient saisi 18 appareils électroniques à Giuliani et à ses employés. L’avocat de Giuliani, Costello, a déclaré au New York Daily News que le transport comprenait accidentellement l’ordinateur de la dernière ex-femme de Giuliani. Les autorités lui auraient rendu cet appareil.

Costello n’avait rien à ajouter à propos de ce rapport – et des 17 autres appareils – lorsqu’il a été pressé par Law & Crime.

Mise à jour – 21 mai à 11 h 42, heure centrale: Cette histoire a été mise à jour pour inclure une citation de l’avocat de Giuliani, Robert Costello, et le contexte pertinent.

Lisez le mémoire ci-dessous:

(Image de Giuliani via Saul Loeb / . / .; Capture d’écran Toensing via Fox News / Lou Dobbs)

