Rudy Giuliani nie un problème d’alcool de la manière la plus étrange possible 10z viral

Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et actuel sideman de Donald Trump, a nié avoir un problème d’alcool dans une nouvelle interview avec NBC New York.

« Je ne suis pas alcoolique. Je suis un fonctionnement… », a déclaré Giuliani à la station, avant de changer de direction au milieu d’une phrase et de poursuivre : « Je fonctionne probablement plus efficacement que 90 % de la population.

Il a également nié les allégations selon lesquelles certains de ses moments télévisés les plus fous étaient liés à l’alcool.

« Je ne pense pas avoir déjà fait une interview en état d’ébriété », a-t-il déclaré. « J’ai… parfois… je veux dire, je bois normalement. J’aime le scotch, je bois du scotch.

L’ancien maire a été poursuivi par des informations selon lesquelles l’alcool a alimenté son comportement erratique ces dernières années.

Trois républicains ont déclaré en 2019 que les alliés de Trump voulaient que Giuliani mette fin à ses entretiens avec les médias pour défendre le président de l’époque en raison des inquiétudes qu’il buvait avant de passer à la télévision.

Dans le livre « I Alone Can Fix It : Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year », publié plus tôt cette année, les journalistes du Washington Post Carol Leonnig et Philip Rucker ont écrit que « certaines personnes pensaient que Giuliani avait peut-être trop bu » à la Maison Blanche. événement le soir des élections en 2020 lorsqu’il a exhorté Trump à « simplement dire que nous avons gagné ».

Trump n’a pas gagné.

Joe Scarborough de MSNBC a déclaré en 2018 que Trump avait confié à Giuliani un poste au Cabinet parce qu’il « buvait trop », entre autres raisons.

“Je suis insulté”, a déclaré Giuliani à Politico à l’époque. « C’est extrêmement insultant. Il n’y a aucune preuve d’aucune sorte que je prends trop d’alcool. C’est ridicule.”

