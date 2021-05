Rudy Giuliani, Ron DeSantis sur Tucker Carlson, Laura Ingraham une victoire pour Fox ⋆ .

Animateur de Fox News Laura IngrahamLa spéciale de la mairie avec cinq gouverneurs républicains a été un vainqueur du créneau horaire jeudi à 22 heures, tandis que Tucker Carlsonentretien avec un ancien Donald Trump avocat Rudy Giuliani a également contribué à propulser le réseau vers une autre victoire de classement.

Tucker Carlson Tonight a terminé premier dans les cotes d’écoute des nouvelles du câble, avec 3,03 millions de téléspectateurs au total et 476000 dans le groupe démographique clé A25-54, se connectant pour regarder Carlson interviewer Giuliani à propos du récent raid des agents fédéraux sur son appartement de New York. Hannity a terminé deuxième, avec près de 2,8 millions de téléspectateurs au total et 454 000 dans la démo. The Five était troisième, avec 2,67 millions de téléspectateurs au total et 383 000 dans la démo. Le Rachel Maddow Show sur MSNBC a terminé quatrième, avec 2,59 millions de téléspectateurs au total et 373 000 dans la démo, selon les données de Nielsen.

L’émission spéciale en direct d’Ingraham, Red State Trailblazers, s’est classée au cinquième rang des nouvelles du câble jeudi, avec 2,21 millions de téléspectateurs au total et 321 000 dans la démo. Le spécial vedette Gov. Ron DeSantis (R-FL), Gov. Greg Abbott (R-TX), Gouv. Kim Reynolds (R-IA), Gov. Pete Ricketts (R-NE) et Gov. Tate Reeves (R-MI), avec Ingraham à Orlando pour l’émission spéciale d’une heure, et a couvert des sujets allant du discours du président Joe Biden mercredi soir à une session conjointe du Congrès pour masquer les mandats aux troubles civils de l’été dernier.

Fox News a remporté jeudi la course aux cotes. Au total, Fox était le premier avec 1,59 million de téléspectateurs au total et 274 000 dans la démo. MSNBC était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 1,23 million, et troisième dans la démo, avec 164 000. CNN a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 822 000, et deuxième de la démo, avec 224 000.

Fox a également été le premier aux heures de grande écoute, avec en moyenne 2,68 millions de téléspectateurs au total et 417 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième, avec 1,99 million de téléspectateurs au total et 278 000 dans la démo. CNN était troisième, avec 1,04 million de téléspectateurs au total et 265 000 dans la démo.

Au petit matin, Fox and Friends était le premier, avec 1,22 million de téléspectateurs au total et 238 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 1,09 million de téléspectateurs au total et 146 000 dans la démo. New Day de CNN a terminé troisième, avec 534 000 téléspectateurs au total et 133 000 dans la démo.

