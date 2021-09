Rudy Giuliani’s Wild 9/11 Dinner Rant, nie l’affiliation du prince Andrew

in

Rudy Giuliani était déséquilibré à l’occasion du 20e anniversaire du 11-Septembre – se lançant dans une diatribe folle où il a traité un général militaire américain de « trou ** » … et a nié être cool avec Prince André.

L’ancien maire de New York assistait à un dîner annuel à Manhattan samedi, et quand il était temps pour lui de parler des attentats terroristes du 11 septembre 2001… il s’est plutôt tourné vers une variété de sujets sans rapport… y compris reine Elizabeth, gén. Marc Milley et la Chine.

À l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, Rudy Giuliani se laisse distraire et nie avoir fréquenté le prince Andrew. « Je ne suis jamais sorti avec lui ! Plus jamais! Jamais pris un verre avec lui. Jamais été avec une femme ou une jeune fille avec lui. Jamais jamais jamais.”

pic.twitter.com/ds4YHrOTYJ – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 12 septembre 2021 @JanNWolfe

En ce qui concerne Son Altesse Royale… RG racontait ce que QE2 lui avait dit et sa gestion du 11 septembre et de toutes les conséquences qui ont suivi. Rappelez-vous, Rudy était à la tête de la ville à l’époque – et a souvent été félicité pour la façon dont il a géré la chute de Towers.

Cependant, dans cette reconstitution de la convo, il dit qu’ils avaient … Rudy a imité la reine et l’a mal fait – mettant un terrible accent britannique tout en expliquant qu’il a refusé un titre de chevalier qu’elle et la monarchie ont apparemment accordé à lui. Ensuite, c’est Andrew.

Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu quelqu’un prononcer un discours lors d’une occasion officielle aussi ivre que Rudy Giuliani l’est en ce moment au dîner du 11 septembre. pic.twitter.com/54G5oCuBe3 – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 12 septembre 2021 @RonFilipkowski

Il dit qu’il sait que le duc d’York est suspect ces jours-ci – et insiste ensuite sur le fait qu’il n’a jamais traîné avec lui, sauf à quelques occasions où ils se sont brièvement rencontrés. C’est étrange.

Dans un autre clip qui a été capturé de ses remarques, Giuliani s’en prend au général Milley – parlant de ses étoiles et de la façon dont il veut les lui enfoncer dans la gorge … tout en se moquant de ses décisions militaires avec une base aérienne en Afghanistan, obtenant retour au retrait chaotique.

Certains ont suggéré que l’ex-maire n’était peut-être pas totalement sobre ici – mais des personnes proches de lui ont nié cette caractérisation. Tout ce que nous savons, c’est qu’il déraille pour celui-ci.