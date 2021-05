Rudy Gobert a floppé alors qu’il ne jouait même pas dans le premier match contre Grizzlies

Les Utah Jazz ont absolument écrasé la saison régulière sur leur chemin vers le meilleur record de la NBA. Le Jazz a été la seule équipe à terminer dans le top cinq de l’efficacité offensive et défensive, et a affiché la meilleure note nette (+9) de la ligue de près de trois points pour 100 possessions. L’Utah a fait tout ce qu’il pouvait pour montrer qu’il devait être pris au sérieux en tant que prétendant au championnat, mais la tête de 3-1 que l’équipe a soufflée au premier tour des séries éliminatoires de l’année dernière a laissé un doute persistant sur la façon dont leur style se traduirait en séries éliminatoires de cette année.

Leur défaite dans le premier match contre les Memphis Grizzlies ne calmera pas ces inquiétudes. Une équipe Grizzlies qui a terminé avec le neuvième meilleur record de l’Ouest cette année et qui ne s’est qualifiée pour les éliminatoires que via le tournoi de play-in a montré qu’elle était la meilleure équipe toute la nuit, repartant avec une victoire de 112-109 pour voler le premier match. de la série best-of-7.

L’Utah était sans Donovan Mitchell, qui n’a pas joué depuis le 16 avril alors qu’il soignait une blessure à la cheville. Le Jazz avait besoin de leurs autres stars pour prendre le relais avec Mitchell mis à l’écart, et cela ne s’est pas produit. En équipe, l’Utah n’a atteint que 25,5% des 47 trios tentés. Sixième homme présomptif de l’année Jordan Clarkson a eu du mal à marquer efficacement (15 points sur 16 tentatives de panier), tandis que le joueur défensif présumé de l’année Rudy Gobert a eu des problèmes de faute précoce et a finalement fait une faute avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

Alors que le Jazz ripostait derrière un barrage de Bojan Bogdanovic dans les dernières minutes avec Gobert sur le banc, le centre de la star a fait l’une des choses les plus étranges que vous verrez jamais dans un moment de séries éliminatoires à fort effet de levier: il a semblé flop même s’il n’était pas dans le jeu.

Derrick Favors a terminé un jeu de trois points avec un peu plus de 90 secondes à jouer pour réduire le déficit de l’Utah à quatre. Alors que Kyle Anderson de Memphis revenait après avoir été trempé par Favors, Gobert a frôlé Anderson et a exagéré le contact pour tomber au sol.

L’étrange flop de Gobert a été la partie la plus mémorable de sa soirée. Il a terminé le match avec 11 points, 15 rebonds et trois blocs sur un tir parfait, mais son impact a été limité par de mauvaises difficultés dans ses 25 minutes. Jonas Valanciunas (15 points, 12 rebonds) a obtenu le meilleur de Gobert à l’intérieur d’une manière que très peu de grands hommes ont pu faire au cours des cinq dernières années.

Gobert a été incroyable toute l’année et sera nommé All-NBA pour la quatrième fois de sa carrière après la saison. Essayer de flop dans cette situation n’aidera cependant pas sa réputation en séries éliminatoires. Le Jazz aura besoin de lui pour être meilleur dans le deuxième match.