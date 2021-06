Rudy Gobert gros échec responsable Utah Jazz playoffs NBA 2021

Il y a des joueurs qui seront toujours suspects, avec une ombre qui plane sur eux et les traque à chaque fois que leurs performances ne sont pas parfaites. Rudy Gobert C’est l’une des plus antipathies générées dans le grand public de la NBA. Son salaire exorbitant, sa faible influence offensive et sa capacité à faire des chiffres sans évidemment influencer le succès de ses équipes, lui ont valu d’énormes critiques. Il a semblé laisser cela derrière lui cette saison quand Jazz de l’Utah Il était le leader de la Conférence Ouest et semblait un candidat clair pour le ring, mais perdre quatre défaites consécutives contre les Clippers de Los Angeles sans que Gobert n’ait été à la hauteur des attentes, a généré une vague de critiques autour du Français.

Rudy Gobert a 0 blocs dans les jeux consécutifs pour la première fois depuis … La série éliminatoire de l’année dernière contre les Nuggets. (Soumis par @ jonathan329) pic.twitter.com/VoJWiaalOF – StatMuse (@statmuse) 19 juin 2021

Leur influence défensive lors des derniers matchs a considérablement diminué, n’enregistrant que 2 blocs et 4 interceptions si les quatre rencontres sont additionnées. Impossible d’arrêter le flux offensif d’une équipe comme les Clippers si le meilleur défenseur de l’équipe s’échappe de cette façon et est incapable d’intimider et de changer de tir. De plus, la mobilité de Gobert a été très limitée, se voyant sans arguments pour sortir marquer des tirs extérieurs de virage, sa responsabilité dans la plupart des cas avec l’équipement défensif relevé par Snyder. L’autre fois, il a disputé deux matchs consécutifs sans mettre un seul bouchon, c’était l’année dernière en séries éliminatoires contre les Denver Nuggets, ce qui ne fait que confirmer son incapacité à jouer au niveau attendu dans les moments de pointe.

Les Clippers ont frappé 13 corners trois ce soir. Le 4e plus grand nombre de toutes les équipes au cours des 25 dernières saisons. (h/t @johnschuhmann) pic.twitter.com/jIKt7WH8ow – StatMuse (@statmuse) 19 juin 2021

Une donnée résume parfaitement leur pauvre rôle individuel et collectif hier soir, enregistrant un pauvre -24 sur le +/-, ce qui est la pire donnée de toute l’équipe. Manière dramatique de terminer la saison pour Jazz de l’Utah, qui trouve qu’il a offert l’un des plus grands contrats de l’histoire de la NBA à un joueur qui échoue à chaque fois que vient le moment décisif où il doit faire un pas en avant. Rudy Gobert il est loin d’être une star accomplie de la NBA.