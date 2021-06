Rudy Gobert historique : Troisième prix du meilleur défenseur de l’année

Le pivot de Utah Jazz Rudy Gobert a réussi à remporter pour la troisième fois en quatre ans le prix du meilleur joueur défensif de l’année de la NBA (DPOY). Gobert, qui a déjà remporté le prix en 2018 et 2019, a terminé deuxième l’an dernier après Giannis Antetokonmpo.

Cette année, il n’y a pas eu de discussion lors du vote : Gobert a terminé premier après avoir obtenu 84 des 100 voix pour la première place. Le deuxième a été la base des Philadelphia 76ers Ben Simmons (15 voix pour la première place) et troisième Draymond vert (Guerriers de l’État d’or).

“Es Increíble, cuando comencé a jugar al baloncesto si alguna vez alguien me hubiera dicho que iba aa ser el mejor jugador defensivo de la liga nunca lo hubiera creído, dejando a un lado lo de las tres veces”, comentaba el pívot francés tras recibir le prix.

“Il est difficile d’exprimer autant de bonheur avec des mots, la première chose est de profiter, et quand vous avez un groupe de personnes qui croient en vous et qui travaillent, c’est plus facile. quatre gars qui ont remporté le prix au moins trois fois c’est fantastique », a conclu Gobert.

Je suis reconnaissant pour tout cela… les sceptiques, les supporters, et plus important encore mes coéquipiers et toutes les personnes incroyables autour de moi qui me poussent à être meilleur chaque jour. Nous ne faisons que commencer ——–. https://t.co/oqtgdZ9IKg – Rudy Gobert (@rudygobert27) 10 juin 2021

Ainsi, Gobert entre dans un groupe restreint de quatre joueurs qui ont remporté au moins trois fois le prix du meilleur joueur de l’année. Il s’agit de Dikembé Mutombo Oui Ben Wallace (qui a réussi quatre fois) et Dwight Howard (qui l’a reçu trois fois). Nous verrons si le joueur français peut en obtenir davantage. On dirait que c’est le cas.