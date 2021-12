Rudy Gobert, possibilité de faire quelque chose de jamais vu dans les statistiques de la NBA

Certains pensent que leur cache dans la ligue est surdimensionnée et que le manque de succès retentissant en forme d’anneau de la part des Jazz de l’Utah, ne justifie pas qu’il soit l’un des joueurs les mieux payés, mais Rudy Gobert Il s’efforce de montrer qu’il est un compétiteur unique et qu’il restera dans l’histoire de ce sport. Le projet de Salt Lake City s’annonce de mieux en mieux et est totalement dirigé et conditionné, dans le bon sens du terme, par tout ce que le Français apporte, tant en défense qu’en attaque. Établi comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, son Statistiques NBA Ils font également preuve d’une évidente hégémonie sous les planches en attaque et peuvent vous faire conquérir de nouveaux territoires, encore jamais explorés, dans l’histoire de la compétition.

S’il est vrai que le physique imposant des joueurs et l’évolution du sport en général signifient que de nombreux records statistiques sont battus, il en existe un apparemment acceptable qui n’a jamais été battu, comme terminer une saison avec une moyenne de 15 points ou plus. . , 10 rebonds ou plus et une précision de 70 % dans les buts sur le terrain ou plus. Il y a eu beaucoup d’hommes avec la capacité naturelle de signer de grands nombres, mais aucun n’a été aussi efficace dans ses lancers qu’un Gobert qui connaît parfaitement ses forces et ses faiblesses, agissant en conséquence et fournissant à son équipe une intelligence surnaturelle pour lire leurs espaces et tout maximiser vous pouvez contribuer.

Rudy Gobert ce soir : 23 points

21 CER

4 NOIR Il a une moyenne de 15,1 PPG, 14,8 RPG, 73,8 FG% – il est en passe de devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir une moyenne de 15/10 sur 70% de tirs en une seule saison. pic.twitter.com/7BHndsf7Hb – StatMuse (@statmuse) 21 décembre 2021

Gobert vise à terminer avec une moyenne de 15/10/70%

Pour le moment, il marque en moyenne 15,1 points par match, ce qui est le paramètre dans lequel il peut aller le plus juste, car avec les rebonds, il est plus que suffisant, enregistrant un énorme 14,8 par match. Le plus incroyable est la façon dont il lit le jeu pour ne tirer que très près de la jante et dans des positions de blocage et de continuation claires afin qu’il puisse affirmer sa puissance physique. En témoigne le brillant 73,8% de tirs sur le terrain qu’il enregistre. Le devenir positif de Jazz de l’Utah cette campagne est une approbation afin que Rudy Gobert restez dans cette magnifique ligne d’action et réalisez des succès individuels et collectifs, faisant partie de l’histoire dorée de la ligue.