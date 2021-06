Rudy Gobert remporte son troisième titre de joueur défensif de l’année

06/10/2021 à 6h54 CEST

. / Houston

Le basket-ball européen a de nouveau été le principal protagoniste de la livraison de récompenses aux meilleurs professionnels au cours de la saison régulière NBA 2020-21 après ce mercredi, il a été choisi le vainqueur du Joueur défensif de l’année Le centre français Rudy Gobert, des Utah Jazz. Ce prix est le troisième qu’il remporte depuis qu’il a rejoint la NBA et survient un jour après qu’un autre centre européen, le Serbe Nikola Jokic des Denver Nuggets, ait reçu le prix du joueur le plus utile (MVP).

Gobert, 28 ans, devient le quatrième joueur de sa carrière à recevoir le prix au moins trois fois, et rejoint ainsi Dikembe Mutombo, Ben Wallace et Dwight Howard, qui sont les seuls joueurs à l’avoir remporté au moins trois fois. Mutombo et Wallace l’ont remporté quatre fois chacun, et Howard l’a remporté trois. “C’est incroyable”, a déclaré Gobert en parlant de remporter le prix trois fois. “Quand j’ai commencé à jouer au basket quand j’étais enfant, si quelqu’un m’avait dit que j’allais être le joueur défensif de l’année, je ne l’aurais jamais cru, encore moins trois fois.”

Gobert a également déclaré qu’il était reconnaissant d’être venu si loin dans un sport qui le passionne également. Le centre français a terminé la saison régulière avec des moyennes doublées en ayant 14,3 points ; 13,5 rebonds et 2,7 blocs (meilleure note en tant que professionnel).

Utah a commencé son ascension pour devenir l’une des équipes d’élite de la Conférence Ouest il y a plusieurs années grâce à une équipe pleine de joueurs défensifs qui se sont très bien connectés avec l’énorme ensemble de capacités spéciales de Gobert, qui a également à son actif le Premier joueur NBA testé positif au COVID-19. Ceci a fait qu’ils aient commencé à suspendre en chaîne toutes les compétitions sportives aux États-Unis.

Avec d’autres joueurs de l’équipe marquant mieux, le Jazz s’est davantage appuyé sur Gobert pour maintenir la défense de l’équipe à un niveau très élevé, bien que sa capacité de marquer soit également bonne de n’importe quelle position. La formule a fini par être couronnée de succès à la fin de la saison régulière en tant que quatrième meilleure attaque et troisième meilleure défense de la ligue, pour, dans l’ensemble, être la meilleure équipe de la NBA. Le Jazz a terminé avec 9 points pour 100 possessions par près de trois points sur ses plus proches concurrents les Los Angeles Clippers (6,1), qu’ils affrontent dans l’éliminateur de demi-finale de la Conférence Ouest avec un avantage de 1-0 pour l’équipe de l’Utah.

Gobert a terminé avec 84 voix pour la première place et 464 points, suivi loin derrière par le meneur australien Ben Simmons (Philadelphia 76ers), qui a marqué 287 points et a terminé deuxième, tandis que l’attaquant de puissance Draymond Green (Golden State Warriors) a terminé troisième après avoir reçu 76. points, bien qu’il n’ait pas voté pour la première place. Le centre Bam Adebayo (Miami Heat) en a reçu un pour la première place, qui a terminé quatrième avec 31 points, mais est devenu la grande déception individuelle de la saison régulière, étant donné qu’on s’attendait à ce qu’il ait de meilleures performances individuelles et d’équipe au final. .

Simmons, l’un des défenseurs les plus polyvalents de la ligue grâce à sa taille et son athlétisme impressionnant, a aidé à diriger la deuxième meilleure défense de la ligue, ce qui, à son tour, a aidé Philadelphie à remporter la première place des séries éliminatoires de la Conférence Est. Green, en revanche, a prouvé qu’il était toujours plus que capable d’avoir un impact significatif sur la défense après avoir mené les Warriors à la cinquième meilleure note défensive de la NBA au cours de la saison régulière.

La NBA a déjà annoncé les Sixth Player Awards, qui ont été remportés par le coéquipier de Gobert, le meneur Jordan Clarkson ; le joueur le plus amélioré, qui a reçu l’attaquant Julius Randle (New York Knicks); Entraîneur de l’année, qui est également resté à New York avec les Knicks lorsque Tom Thibodeau l’a reçu, et MVP pour Jokic. Le prix individuel de la recrue de l’année et les équipes All-Rookie, All-Defensive et All-NBA n’ont pas encore été décernés.