Rudy Gobert s’est fait renverser par les Clippers, mais ce n’était pas entièrement de sa faute

Les Utah Jazz ont mené les Clippers de Los Angeles de 25 points à quelques secondes du troisième quart de leur match 6 à faire ou à mourir au deuxième tour des éliminatoires de la NBA après que Donovan Mitchell ait frappé un autre recul de trois. Le Jazz avait sa saison en jeu 3-2 dans la série, et ils étaient en train de réaliser une performance remarquable. Mitchell et Jordan Clarkson foraient coup après coup en première mi-temps pour aider à construire l’avance, tandis que les débuts en série de Mike Conley, de retour d’une blessure à la cheville, semblaient donner à Utah l’élan émotionnel dont il avait besoin pour forcer un match 7.

C’est alors que les Clippers ont commencé leur retour. Avec Kawhi Leonard indéfiniment sur la touche avec une blessure apparente au LCA, l’entraîneur-chef de LA Ty Lue a commencé Terance Mann, le choix de deuxième ronde de l’équipe lors du repêchage de la NBA 2019, à sa place. Mann a marqué 20 points au troisième quart, principalement sur des regards à trois points largement ouverts depuis le coin, pour aider à la puissance du retour. Reggie Jackson et Paul George ont ajouté leur propre coup de poing pour LA. Au début du quatrième quart-temps, l’avance de 25 points de l’Utah n’était plus que de trois.

Les Clippers ont continué de bombarder le Jazz au quatrième quart en route vers une victoire 131-119. Les Clippers se rendront en finale de la Conférence Ouest pour la première fois de l’histoire de la franchise après avoir remporté quatre matchs consécutifs pour effacer l’avance 2-0 de l’Utah pour commencer la série. Que LA ait remporté les deux derniers matchs sans Leonard rend la réalisation encore plus incroyable.

Le retour des Clippers a été déclenché par deux choses : a) une petite attaque à cinq balles sans centre traditionnel au sol, et b) une nuit de tir incroyablement chaude. LA a frappé 20 des 39 tirs sur trois dans la nuit, y compris 14 des 19 tentatives à trois points en seconde période pour jouer son retour historique. Les Clippers battaient Utah exactement de la même manière du côté offensif à chaque fois sur le sol, et le Jazz n’a fait aucun ajustement pour l’arrêter.

La genèse du retour des Clippers était leur capacité à brûler les défenseurs du Jazz du dribble et à pénétrer profondément dans la peinture. Utah a la solution ultime à ce problème en Rudy Gobert, nommé joueur défensif de l’année pour la troisième fois cette saison et le protecteur de jante prééminent dans le sport. Le problème pour le Jazz était que Gobert ne pouvait pas garder la jante et son homme en même temps parce que les Clippers jouaient avec cinq tireurs sur le sol.

Lorsque Gobert s’est retourné pour arrêter un entraînement sur la jante, les Clippers balançaient le ballon pour un trois-points grand ouvert. Ils ont à peine raté ces tirs en seconde période.

C’est un échec colossal pour le Jazz. Utah est entré dans les séries éliminatoires avec le meilleur record de la NBA et la meilleure note nette tout en s’emparant de la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest. Même sans Conley dans la formation, ils ont remporté des matchs consécutifs contre les Clippers à domicile pour prendre une avance de 2-0 dans la série. Même après que les Clippers aient remporté les matchs 3 et 4, il semblait que la blessure de Leonard mettrait un clou dans la saison de LA. Utah avait ses propres problèmes de blessures, mais l’absence de Kawhi était plus importante que toute autre chose.

Au lieu de cela, les Jazz rentrent chez eux pour des vacances d’été au cours de ce qui est devenu les éliminatoires de la NBA les plus ouvertes de mémoire récente.

Gobert a été largement blâmé pour le retour des Clippers après le match. Alors que le joueur défensif de l’année en titre mérite d’être blâmé, l’effondrement du Jazz n’était pas entièrement de sa faute.

Rudy Gobert a été «joué hors du sol», mais il y a beaucoup de reproches à faire

Le Jazz et Gobert ont combattu le récit selon lequel le grand homme vedette se fait jouer du sol pendant les séries éliminatoires au cours des cinq dernières années. Cinq fois, le Jazz a atteint les séries éliminatoires et cinq fois, il n’a pas réussi à se qualifier pour les finales de conférence.

L’idée que Gobert soit joué sur le sol en séries éliminatoires n’est pas toujours vraie, mais les Clippers en ont fait une réalité dans le match 6. Bien sûr, tout n’est pas de sa faute.

Le gros problème de l’Utah était qu’ils ne pouvaient pas contenir la pénétration de dribble. Alors que les Clippers retiraient un grand homme traditionnel du sol – Ivica Zubac n’a joué que six minutes dans ce match – pour lancer cinq menaces à trois points, soudainement l’homme que Gobert était censé garder se tenait à l’arc à trois points. Gobert ne pouvait pas protéger la jante et garder son homme en même temps, et les Clippers ont brûlé le Jazz dans ces scénarios à maintes reprises.

Terance Freaking Mann! WOW! D’abord Gobert fait une rotation (comme il est censé le faire) Mann frappe le coup de pied trois. Ensuite, avec Conley face à Gobert, il donne de l’aide et Bogdanovic ou Mitchel ne le couvrent pas. Et puis la transition tip dunk sur Gobert pour faire bonne mesure. GRAND DÉPART pic.twitter.com/ftNHCunKkQ – Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) 19 juin 2021

La défense du périmètre de l’Utah a une excuse facile avec les blessures de Mitchell et Conley. Mitchell a raté le dernier mois de la saison régulière et le match 1 de sa série de premier tour contre les Grizzlies de Memphis avec une entorse à la cheville. Conley a vaillamment fait son retour sur le terrain lors du sixième match après avoir raté toute la série avec une blessure aux ischio-jambiers, mais il n’était clairement pas le même, terminant la soirée 1 sur 8 pour cinq points en 26 minutes.

Alors que les 39 points de Mann sur 7 tirs à trois points sur 10 étaient le grand scénario de la soirée, le MVP secret des Clippers était Reggie Jackson. Jackson est un gardien vétéran qui a été décrié tout au long de sa carrière, mais a été soufflé par les défenseurs du Jazz sur le périmètre toute la nuit. Lorsque la première ligne de défense ne pouvait pas arrêter la pénétration du dribble de Jackson, Gobert devait se retourner pour arrêter un lay-up. Cela a laissé Mann – le joueur que Gobert était censé garder – grand ouvert pour le coin trois après le coin trois.

Gobert n’est pas irréprochable. Il a dû faire plus d’efforts pour défendre la ligne des trois points, surtout avec les Clippers qui tiraient si bien. Il devait punir les Clippers à l’autre bout, ce qu’il ne pouvait pas faire. Gobert a terminé avec seulement 12 points sur 5 tirs sur 6 dans la nuit.

Plus que tout, cependant, Utah avait besoin que ses défenseurs de périmètre résistent mieux aux commandes de LA pour éviter de mettre Gobert dans une position perdante-perdante. C’était trop facile pour les Clips.

Peut-être que les liquidations de Gobert étaient un peu timides parce qu’il se souvenait de ce que Mann lui avait fait quelques nuits plus tôt. Mann a réussi l’un des meilleurs dunks des séries éliminatoires lors du cinquième match lorsqu’il a attrapé le ballon dans le coin, forcé Gobert à une fermeture brutale, l’a retiré du dribble et a dunk sur lui.

Personne ne veut se faire tremper, surtout pas le triple joueur défensif de l’année avec une envergure de 7’9. Ce tir ne valait cependant que deux points. Gobert aurait mieux fait de laisser les Clips essayer de le tremper à chaque jeu plutôt que de se faire nourrir à la cuillère dans les trois coins ouverts.

Le Jazz avait besoin d’une petite option de centre de balle, et ils n’en avaient pas

Le Jazz a payé à Gobert une prolongation de contrat de cinq ans et 205 millions de dollars au début de la saison. Il a été la principale raison du succès de l’équipe au cours de la saison régulière et a été nommé à juste titre le seul joueur de jazz à faire partie d’une équipe All-NBA. Toute équipe a besoin de son joueur le mieux payé et le plus accompli sur le terrain pour les plus grands moments de sa saison, mais jouer à Gobert 42 minutes dans le match 6 et refuser de s’adapter à ce que faisaient les Clippers était la définition de la folie.

L’entraîneur de jazz Quin Snyder mérite une tonne de blâme pour cette défaite au sixième match. Le front office de Jazz mérite également d’être blâmé. Au lieu de se creuser les talons et de dire que Gobert ne se fait jamais jouer sur le sol en séries éliminatoires, le Jazz aurait dû se concentrer sur l’acquisition d’une option de petit centre de balle comme ajustement pour le moment où cela s’est réellement produit.

Gobert était de -24 en 42 minutes. Même le reposer pendant 5 à 10 minutes de plus et mettre une petite option de centre de balle sur le sol qui pourrait défendre la ligne des trois points aurait été une meilleure option. Le problème, c’est que le Jazz n’a pas vraiment de joueur qui puisse jouer le rôle d’une petite boule cinq sur la liste.

Le front office d’Utah avait absolument besoin de donner à l’équipe plus de polyvalence sur le terrain. Snyder devait ajuster son plan de match et retirer Gobert du sol malgré tout, car les Clippers continuaient à en drainer trois. Les défenseurs du périmètre du Jazz devaient faire un meilleur travail pour résister au point d’attaque. Gobert devait se concentrer moins sur la protection de la jante et se concentrer davantage sur le fait de rester collé à son homme à l’arc.

Ce sera une longue intersaison pour l’Utah. Peut-être aurait-il gagné cette série avec une meilleure chance de blessure – bien que les Clippers ne leur donneront pas cette excuse car ils ont raté Leonard. Peut-être que le Jazz gagnera cette série si les Clippers ne devenaient pas si ridiculement chauds à partir de la plage de trois points dans le match 6. Les Jazz ne sont pas fondamentalement brisés, mais ils ont des défauts. L’équipe n’a tout simplement pas assez de polyvalence.

Blâmez Gobert pour cette perte si vous voulez, mais ce n’est pas entièrement de sa faute. Cette perte est un échec organisationnel à tous les niveaux.