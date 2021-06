Rudy Sarzo à propos de l’intronisation de Randy Rhoads au Temple de la renommée du rock and roll : “C’était une surprise pour tout le monde”

Rudy Sarzo a commenté davantage Randy Rhoadsl’intronisation prochaine de Temple de la renommée du rock and roll.

La fin OZZY OSBOURNE Le guitariste recevra le Musical Excellence Award lors de la cérémonie d’intronisation de cette année, qui se tiendra à Cleveland, Ohio’s Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Parler à Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA à propos de Rhoads honneur, Sarzo, qui a joué avec Excité à la fois ÉMEUTE CALME et Osbourne‘s band, déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce fut une surprise pour tout le monde. Nous ne nous attendions pas à quelque chose comme ça. Et quel merveilleux honneur – si mérité pour Excité.

“Les gens me demandent ce que je pense”, a-t-il poursuivi. « Eh bien, y penser signifie que je dois être analytique, donc mon analyse du comment et du pourquoi et de tout ça… Et c’est juste au-delà de ce qu’un hommage méritant à Excitéla musique de et son héritage et tout, et en tant qu’être humain. En plus de cela, je pense que si vous l’analysez, c’est ainsi que je le vois. Vous avez une période, disons dans les années 70, où Eddie Van Halen était le dernier shredder pour un groupe de rock à être signé. Après cela sont venus le punk et la new wave. Et ce qui s’est passé, c’est que nous – ce qui signifie ÉMEUTE CALME avec le Randy Rhoads version — nous étions à Los Angeles pendant cette période pour essayer d’obtenir un contrat d’enregistrement et de développer le groupe, et aucun des groupes de notre style musical, de notre genre, n’attirait l’attention des labels parce qu’ils se concentraient sur le punk et le new vague à Los Angeles. Mais il a fallu Excité quitter réellement LA, ÉMEUTE CALME et rejoindre Ozzy en Angleterre, qui avait déjà un contrat d’enregistrement, où la scène metal était la New Wave of British [Heavy] Le métal bourdonnait, se construisait – des groupes comme JUDAS PRIEST, des groupes comme IRON MAIDEN, DEF LEPPARD… DEF LEPPARD, avec qui j’ai fait une tournée, avec Ozzy. MOTRHEAD …

“Excité était un élément majeur, majeur. Excité était le principal déchiqueteur, le principal compositeur d’influence classique, quelque chose qu’il venait d’une famille de professeurs de musique… Excité était enseignant. Il a obtenu toutes ces qualifications incroyables que beaucoup de musiciens n’avaient pas en grandissant – grandir dans une famille musicale; lui devenant lui-même enseignant. Il a donc apporté beaucoup de cela dans sa musique. C’était l’essence de Randy Rhoads. Alors là tu as Eddie Van Halen — le dernier des déchiqueteuses des années 70 — et ici vous avez la première déchiqueteuse des années 80 ouvrant les portes aux futurs déchiqueteuses des années 80. C’est un peu comme une validation de ce genre musical – le virtuose de la guitare. Je crois qu’il a été le premier nouveau virtuose de la guitare des années 80 à influencer une toute nouvelle génération de guitaristes. Alors qui mieux que Randy Rhoads pour entrer dans le Temple de la renommée du rock and roll en tant que pionnier de ce genre de musique.”

Rhoads joué sur Osbourneles disques séminaux de “Blizzard d’Ozz” (1980) et “Journal d’un fou” mais est décédé tragiquement dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 25 ans, le 19 mars 1982. Il a influencé de nombreux musiciens et est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Sa mort a été un énorme choc pour le monde et Ozzy écrit dans son autobiographie “Je suis Ozzy” qu’il a failli arrêter la musique après Excitépasse.

le Salle du Rocher cérémonie d’intronisation sera diffusée sur HBO Max et diffusé sur HBO Max à une date ultérieure.

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Sweetwater



