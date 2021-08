ÉMEUTE CALME s’apprête à accueillir Rudy Sarzo dans le groupe après une absence de 18 ans. Rudy était l’un des membres fondateurs de la légendaire « Santé du métal » s’aligner. Il jouait de la basse sur le « Santé du métal » album, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès “Sperme sur sentir le bruit” et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ».

Sarzo est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Pendant ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI. Rudy a hâte d’enregistrer et de tourner avec ÉMEUTE CALME à partir de 2022.

Avec le déménagement, depuis longtemps ÉMEUTE CALME bassiste Chuck Wright se retire gracieusement pour poursuivre ses récents efforts en solo tout en renforçant son rôle avec son émission en résidence primée “Nuit de confiture ultime” au légendaire Whisky A Go-Go auquel tous les membres de ÉMEUTE CALME soutenir pleinement.

ÉMEUTE CALME et leur direction tiennent à remercier formellement Chuck Wright pour ses nombreuses années de dévouement et de persévérance et, surtout, pour son talent distingué. Wright a servi par intermittence avec ÉMEUTE CALME pendant près de 40 ans, apparaît sur neuf albums et est connu comme le bassiste de ÉMEUTE CALMEest méga-hit « Santé du métal » (Cognez-vous la tête) et “Je ne veux pas te laisser partir”. Il a été un auteur-compositeur sur les années 1986 “QRIII” et est apparu dans la vidéo du groupe pour “Les Sauvages Et Les Jeunes”, entre autres. Wright a été l’un des membres les plus anciens du groupe en tournée et en enregistrement et continuera de tourner avec le groupe jusqu’à la fin de 2021. Mandrin est et sera toujours un membre inestimable de la ÉMEUTE CALME famille.

Sarzo discuté de son retour à ÉMEUTE CALME plus tôt aujourd’hui lors d’une apparition sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je rentre chez moi, je rentre chez moi à ÉMEUTE CALME au début de 2022, l’année prochaine. » Il a également noté que « l’année prochaine marque les 50 ans de mon voyage avec ÉMEUTE CALME, parce que c’est à ce moment-là que je me suis rencontré et que j’ai commencé à jouer avec Frankie Banali, un autre membre fondateur de la « Santé du métal » version de ÉMEUTE CALME. Pour moi, c’était un tournant [for me] en tant que musicien.”

Quant à la façon dont son retour à ÉMEUTE CALME est venu à propos, Rudy a dit : « Après Frankie m’a dit en 2019 qu’il avait un cancer du pancréas, et puis il a commencé son combat, c’était un combat quotidien. Je veux dire, il prendrait plusieurs traitements pour le combattre, et il serait en tournée. Et donc c’était vraiment une chose épuisante. Alors on a arrêté de traîner autant parce que, visiblement, il était trop fatigué. Nous nous envoyions donc beaucoup de textos, tous les jours, et restions en contact.

“Il m’a fait savoir en avril 2019 [that he was diagnosed with cancer], et COVID s’est produit en 2020”, Rudy a continué. “Cela m’a vraiment rendu impossible d’être en sa présence. Ce n’est que quelques jours avant son décès que j’ai pu me rendre chez lui. Régina [his wife] demandé, et j’ai passé du temps avec lui. Et puis, le lendemain, lorsqu’il a été emmené à l’hôpital, Régina m’a permis d’être avec Frankie pour ses dernières heures. Donc après Frankie décédé, je suis allé à Réginala maison, et nous avons parlé, et elle m’a dit que Frankie voulait que je revienne dans le groupe, qu’il voulait qu’il y ait un membre fondateur dans le groupe. Alors, on en a parlé.

« J’étais déjà traumatisé par Frankieest en train de passer, c’était donc une décision que j’ai dû prendre beaucoup de temps pour y réfléchir – laissez la période de deuil [pass], ” Rudy ajoutée. “Je devais le faire. Alors, le moment est venu où j’étais prêt à accepter la réalité, qu’il est de notre responsabilité, à nous laissés pour compte, de poursuivre l’héritage et de le célébrer. C’est alors que j’ai décidé. J’ai dit, ‘D’accord, il est temps que je rentre à la maison.'”

Sarzoest de retour à ÉMEUTE CALME a été signalé pour la première fois par Metal Sludge jeudi dernier (29 juillet).

