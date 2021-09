Rudy Sarzo défend Sharon Osbourne contre les accusations de racisme

Rudy Sarzo a rejeté comme fausses les allégations de racisme de la part de Sharon Osbourne.

En mars dernier, le journaliste Yashar Ali publié un rapport alléguant que Ozzy Osbournel’épouse et la gérante de s ont parlé de son ancien “Le discours” co-hôte Julie Chen comme « wonton » et « yeux bridés », citant plusieurs sources anonymes, dont un autre ancien “Le discours” co-hôte Léa Remini. Sharon plus tard, les affirmations ont été qualifiées de “merde, toutes de merde” dans une interview avec Courrier quotidien, disant que c’était “un empilement. Les gens veulent ajouter de l’huile sur le feu et cela vient avec le territoire et c’est bien”, a-t-elle déclaré.

Sarzo discuté Sharoncomportement prétendument raciste dans une nouvelle interview avec Ultimate Guitar. En repensant à son passage de 1981 à 1982 dans Ozzy Osbourneet comment il a rejoint le groupe uniquement sur la recommandation de Randy Rhoads, Rudy on lui a demandé comment Sharon a été vue au sein du groupe. Il a répondu: “D’accord, je vais vous raconter celui-ci par expérience. Je n’étais pas seulement dans le groupe, je vivais avec eux [Sharon and Ozzy].

“Je suis passé de dormir par terre à Kévin‘s [DuBrow, QUIET RIOT singer] appartement pour vivre à [Sharon‘s father and Ozzy manager] Don Arden‘s manoir. J’avais mon propre bungalow.

“La nuit où j’ai eu le concert, je restais à Don Arden‘s maison avec eux. C’est à quel point ils ont confiance Excité, pour amener ce gars qui n’avait pas de CV.

“Le seul CV que j’avais était que j’ai joué avec Excité dans ÉMEUTE CALME“, a-t-il poursuivi. “Ils ne savaient rien de moi. J’ai eu ce concert parce qu’ils faisaient confiance Excité. Alors ils m’ont permis d’entrer chez eux et je vivais avec eux.

“Quand vous vivez avec quelqu’un, vous le connaissez vraiment. Nous n’avions qu’un seul bus de tournée avec tout le monde à bord – alors j’ai vécu avec eux sur la route aussi.

“Je suis cubain, et j’étais encore plus cubain il y a 40 ans. J’étais dans le pays depuis 20 ans quand j’ai eu le Ozzy concert. Je n’étais même pas citoyen américain à l’époque ! Je n’avais même pas de passeport. En réalité, Sharon dit que nous allions en Europe et j’ai dû lui dire que je n’avais pas de passeport parce que je n’étais pas citoyen. Elle a dit : ‘Ne t’en fais pas.’ Alors ils m’ont donné un permis de rentrée. C’était juste un morceau de papier qui disait que je pouvais retourner aux États-Unis parce que j’avais une carte verte.

“Donc, je suis là, j’atterris en Allemagne, et il y avait beaucoup de détournements d’avions à l’époque, et ils emmenaient les avions à Cuba. J’ai donc atterri à Hambourg et j’étais le dernier gars du groupe à traverser L’agent a demandé mon passeport et je lui ai tendu ce morceau de papier et il a commencé à le regarder et à le jeter autour du bureau et avant que je le sache, il y avait des gars avec des mitrailleuses pointés sur moi. Je pensais qu’ils allaient renvoyez-moi à Cuba. J’étais paniqué. Finalement, le promoteur se présente et paie les gars et me donne mon visa, et me fait entrer dans le pays. Donc une fois que je suis revenu aux États-Unis, j’ai obtenu ma citoyenneté et j’ai obtenu mon passeport.

« Mon point dans tout cela, c’est qu’il y a eu beaucoup de ragots – et je dis des ragots parce que ce n’est pas vrai – à propos de Sharon être raciste”, Rudy ajoutée.

“Nommez-moi un artiste qui a eu des membres plus diversifiés dans son groupe. J’étais cubain, [guitarist] Jake E. Lee était à moitié japonais, Randy Castillo qui était amérindien [Apache], Robert Trujillo, Mike Inez… S’il y avait même une molécule de racisme de Sharon, ça ne serait pas arrivé, parce que non seulement tu es dans le groupe, mais tu vis aussi avec ces gens. Nous avons vécu avec Sharon et Ozzy, nous faisions partie de leur vie et si Sharon était raciste, cela ne serait jamais arrivé, et je peux le garantir.

“Pour ce qui est d’être dur, si un manager masculin prenait les mêmes décisions que Sharon a fait au cours des 40 dernières années, il serait considéré comme un grand homme d’affaires. Mais si une femme prend ces décisions, cela est vu d’une manière différente. Je n’utiliserai pas le mot, mais…

“Ils ont été fantastiques avec moi. Je leur dois ma carrière. Vraiment.”

En mars, Sharon a été expulsé de “Le discours” après sa défense émotionnelle de copain Piers Morganla critique de Meghan Markle.

Quand ancien “Le discours” co-hôte Holly Robinson Peete allégué que Sharon l’avait appelée trop “ghetto” pour être dans la série et responsable de son éviction éventuelle, Osbourne a tweeté : “Jamais de ma vie je n’ai prononcé les mots qui houx était ‘trop ghetto’ pour être sur ‘Le discours’, ainsi que de ne pas la faire virer.” Osbourne a également nié toutes les autres affirmations et a déclaré qu’elle était “déçue mais imperturbable et à peine surprise par les mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui se dégagent en ce moment”.