Rudy Sarzo dit que jouer avec la version de Queensrÿche de Geoff Tate était «  intéressant  »

Bassiste légendaire Rudy Sarzo (ex-RIOT SILENCIEUX, OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC) a parlé à Rolling Stone de ce que c’était de tourner avec Geoff Tatela version de QUEENSRŸCHE tandis que le chanteur était impliqué dans une bataille juridique avec d’autres membres originaux du groupe sur les droits sur le QUEENSRŸCHE Nom. « C’etait intéressant, » Rudy m’a dit. « J’ai reçu un appel de Geoffl’étiquette de. C’est au moment où le QUEENSRŸCHE la marque était à gagner. Cette personne m’a dit: ‘Écoute, Geoff veut savoir si tu veux faire cette tournée avec lui. Ils doivent établir le fait qu’il est l’auteur-compositeur, le principal contributeur et la voix de QUEENSRŸCHE». D’une manière ou d’une autre, il y aurait un procès et une négociation. Un juge allait définir le résultat. J’ai dit: ‘Ouais, bien sûr.’

« Pour le moment, je ne faisais rien », a-t-il poursuivi. « Et cela m’a donné l’opportunité de sortir pour la toute première fois avec mon frère jouant de la guitare. Je me suis dit: » Wow, c’est super. C’est vraiment cool. C’est quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant. «

« Nous sommes sortis aussi comme QUEENSRŸCHE. Maintenant, si tu me demandes si j’ai joué QUEENSRŸCHE, non. Je ne l’ai pas fait; les autres gars ont le nom. Et ils se sont ouverts pour RIOT SILENCIEUX en 1983 quand ils ont juste fait le ‘Reine du Reich’ EP. Je les connais depuis. J’ai du respect pour eux. Ils ont accompli beaucoup et ont travaillé très dur pour cela. Je ne prendrais jamais le crédit d’avoir joué QUEENSRŸCHE. Ce n’était pas vraiment Geoff Tate solo. Il essayait de créer un nouveau QUEENSRŸCHE à des fins juridiques.

« Une fois que cela a pris fin et qu’il a été défini qu’il y avait un autre QUEENSRŸCHE et Geoff avait certains autres droits sur certaines choses qui n’étaient pas mes affaires et je ne connaissais pas vraiment les détails, c’était vraiment la fin de mon jeu avec Geoff. «

De retour en 2015, Sarzo Raconté « La chaussure avec Miles Schuman » avec lequel il ne jouait plus Tate car « il était clairement temps pour moi de passer à autre chose. Vous devez prendre en compte, lorsque vous travaillez avec un visionnaire aussi fort que Geoff Tate, vous fournissez essentiellement un service « , a-t-il expliqué. » Et après avoir fait cela pendant environ un an et demi, j’ai senti qu’il était temps de passer à autre chose et de faire quelque chose qui était une vision collective. «

Demandé si Tatede QUEENSRŸCHE était plus une situation de « mercenaire » pour lui par opposition à une configuration en bande réelle, Sarzo a déclaré: «Il y a une différence dans le terme ‘arme à feu’, parce que, oui, j’étais une arme à feu, mais vous pouvez être dans des situations où vous êtes un membre à part entière du groupe et ne faites toujours pas partie du processus créatif. Vous savez ce que je veux dire? Alors je voulais éviter les deux; je voulais être dans une situation où je pourrais faire partie du processus créatif et aussi faire partie du groupe. «

En 2006, Rudy a publié le livre « Hors des rails: à bord du train fou dans le blizzard d’Ozz », un récit de première main de son amitié sur et hors route avec Randy Rhoads et Ozzy Osbourne.

Une édition collector de « En dehors des rails », a été mis à disposition en août 2008 via Trop intelligent! Édition.

Le livre devait à l’origine en 2005 mais a été retardé après Sharon aurait exercé des pressions pour le faire retirer.

Sarzo – qui a commencé à jouer de la basse pendant Osbourne en 1981 (la même année, il a tourné avec MOTÖRHEAD) – rejoint LA DEVINE QUI en 2016. Son premier album avec le groupe, « L’avenir est ce qu’il était », est sorti en septembre 2018 via Registres de Cléopâtre.

Image courtoisie de Sweetwater



