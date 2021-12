Rudy Sarzo dit que la programmation actuelle de Quiet Riot peut célébrer la mémoire de Frankie Banali avec une « dignité totale »

Bassiste Rudy Sarzo a parlé à Lee Jackson‘s « Rétroaction du vendredi soir » à propos de sa récente décision de rejoindre le groupe après une absence de 18 ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai fait mon premier concert avec le groupe, et c’est un super groupe. Nous avons Perle de foutre, qui était dans AMOUR-HAINE, le membre fondateur [and] chanteur. Nous avons Johnny Kelly, [whom late QUIET RIOT drummer] Frankie Banali trié sur le volet pour le remplacer. Il a joué dans DANZIG et TYPE O NEGATIF, donc il a un beau CV – un grand batteur. Et Alex Grossi, qui est en fait le troisième guitariste de ÉMEUTE CALME – premier Randy Rhoads, seconde Carlos Cavazo et troisième Alex Grossi. Il fait donc partie du groupe depuis 18 ans et c’est un guitariste phénoménal [and] auteur compositeur. Nous avons donc un groupe vraiment fort. Et en ayant cela, nous pouvons monter sur scène et célébrer la mémoire de Frankie et Kévin [DuBrow] et Excité avec dignité — avec une dignité totale. Donc, pour moi, c’est une bénédiction de pouvoir faire ça. »

Rudy a joué son premier spectacle avec ÉMEUTE CALME le 6 novembre au Groove Music Hall de Thornburg, Virginie.

Sarzo était l’un des membres de ÉMEUTE CALME‘s « Santé du métal » s’aligner. Il a joué de la basse sur le LP classique, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès « Sperme sur sentir le bruit » et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ».

Rudy est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Au cours de ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI.

Banali est décédé en août 2020 après une bataille de 16 mois contre le cancer du pancréas.

Frankiel’histoire avec ÉMEUTE CALME a duré plus de 37 ans et il a eu la distinction d’être le seul membre du groupe à avoir enregistré sur chaque single ÉMEUTE CALME sortie des années 1983 « Santé du métal », qui a été le premier album de heavy metal à atteindre la première place du classement Billboard, jusqu’en 2019 « Les Cowboys d’Hollywood ».

Banali ressuscité ÉMEUTE CALME en 2010, trois ans après la mort du chanteur et membre fondateur Kevin DuBrow.

Sarzo discuté de son retour à ÉMEUTE CALME dans une récente interview avec Adika Live!. Il a déclaré : « Ma décision, en plus de [it] étant [late QUIET RIOT drummer] Frankie‘s [Banali] demander que je retourne dans le groupe, était une décision que je devais méditer, parce que c’est si important. Ne pas méditer si c’était la bonne décision à prendre ou non – non, ce n’était pas le but – c’était de méditer sur le moment choisi. Parce que ça ne peut pas être une décision abrupte que tu abandonnes tout ce que tu fais et que tu changes de groupe.

« Régina [Frankie‘s widow] et moi, nous nous sommes assis et nous en avons parlé, et nous avons dit : ‘D’accord, la meilleure chose à faire est de laisser tout le monde remplir ses engagements.’ Parce que j’ai des engagements envers le groupe dans lequel je joue depuis cinq ans, LA DEVINE QUI. Et je n’allais pas leur dire : ‘Hé, je pars d’ici, les gars. Bonne chance.’ Je n’ai jamais fait ça. J’ai donc des engagements avec eux. Et ÉMEUTE CALME a des engagements avec [longtime bassist] Chuck Wright. Et nous avons senti que la seule chose que nous puissions faire, vraiment – [we felt] que tous ces engagements doivent être respectés pour que nos accords avec tout le monde soient respectés. »

Rudy a poursuivi en disant qu’il avait « fait la transition » et « embrassé à nouveau l’ensemble ÉMEUTE CALME conscience » en revenant « en arrière et en rejouant les chansons ». Je regarde les chansons un peu différemment, en ce qui concerne mes propres contributions », a-t-il déclaré. « Bien sûr, ce ne sera pas quelque chose qui va se transformer complètement en quelque chose d’autre, mais il y a certains choix de notes que je peux améliorer. »

Quant à ce que les fans peuvent s’attendre à voir quand il reviendra sur la route avec ÉMEUTE CALME, Rudy a déclaré: « Au cœur du spectacle va être une célébration de l’héritage de nos camarades de groupe. C’est notre responsabilité en tant que ceux qui restent que nous devons célébrer. C’est un must. C’est donc au cœur du spectacle. »



