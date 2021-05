Rudy Sarzo sur ce qui a rendu Randy Rhoads si unique: la musique “ était dans ses gènes, son ADN ”

Bassiste de hard rock légendaire Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, RIOT SILENCIEUX) a parlé à Two Doods Reviews de ce qui a fait du guitariste emblématique Randy RhoadsL’approche du riffing de heavy metal et du solo de guitare est si unique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[Randy] était le plus rock, et en rockant, je veux dire qu’il avait du métal. Il avait du métal avant que le métal ne soit en fait ce que nous connaissons aujourd’hui. Il a été l’un des pionniers de nombreux genres de métal uniquement à cause du style de jeu de la guitare rythmique et de la construction harmonique de ses compositions. Donc, il était une merveilleuse combinaison du musicien vraiment instruit – théorie de la musique; il savait lire [music]. [That was] très rare. Parce que rappelez-vous, la plupart des musiciens, nous – y compris moi-même – j’ai été à l’origine inspiré de devenir musicien parce que je ne venais pas d’une famille musicale, comme Excité fait, mais c’était une façon de rencontrer des filles. Ce n’est donc que plus tard que je me suis vraiment donné une éducation musicale, et je suis allé à l’université et j’ai étudié la musique et ainsi de suite. Mais Excité a été élevé dans une famille d’éducation musicale – sa mère a ouvert une école appelée Musonia qui fonctionne toujours aujourd’hui. C’est à North Hollywood, en Californie – dans la région de Los Angeles. C’est donc ce qu’il savait. Il ne le faisait pas à cause des filles; il le faisait parce que c’est ainsi qu’il a été élevé. C’était dans ses gènes, son ADN. Son frère est aussi musicien, Kelle, et maman et papa, et tout ça. C’était donc son monde, et cela le rendait très, très unique dans un monde où, disons, en dehors de Eddie Van Halen et peut-être quelques autres guitaristes qui étaient surtout connus pour être des musiciens de session, nous n’étions que des rockers. Pas forcément très bien éduqué [in] théorie de la musique en dehors de ce qu’est le rock and roll. Nous connaissions le rock, et nous avions une passion pour le rock. Excité était plus que ça. “

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que Rhoads sera intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll cet automne. Le guitariste emblématique, qui a joué dans OzzyIl y a quatre décennies, le groupe recevra le prix d’excellence musicale lors de la cérémonie d’intronisation de cette année, qui se tiendra à Cleveland, Ohio, Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Rhoads joué sur Osbourneles archives fondamentales de “Blizzard d’Ozz” (1980) et “Journal d’un fou” mais est mort tragiquement dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 25 ans, le 19 mars 1982. Il a influencé de nombreux musiciens et est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Sa mort a été un énorme choc pour le monde et Ozzy écrit dans son autobiographie “Je suis Ozzy” qu’il a presque arrêté la musique après Excitépasse.

le Rock Hall la cérémonie d’intronisation sera diffusée sur HBO Max et diffusé sur HBO Max à une date ultérieure.



