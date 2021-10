« Rudy The Fifth »: Rick Nelson ose être différent

Parfois, une carrière à succès peut être un lourd fardeau, surtout lorsqu’elle est fondée sur le fait d’être l’une des plus grandes idoles de l’histoire de la musique pop américaine. Après son énorme succès en tant que star de la radio et de la télévision dans son enfance, puis avec l’adulation d’être l’artiste d’enregistrement pin-up ultime, Rick Nelson avait mûri en tant qu’artiste et développé un son d’influence country pendant de nombreuses années, lorsqu’il est arrivé à la croisée des chemins le 15 octobre 1971.

Nelson et son Stone Canyon Band venaient de sortir l’album Rudy The Fifth, qui a raté de peu le top 200 des charts aux États-Unis mais a été largement acclamé. Comme mesure de la distance qu’il avait parcourue depuis l’époque de « Pauvre petit fou » « Bonjour Marie Lou » et d’innombrables autres succès de sa jeunesse, il comprenait des reprises de les pierres qui roulent‘ « Femmes Honky Tonk » et Bob Dylan‘s « Just Like A Woman » et « Love Minus Zero/No Limit ».

Néanmoins, la star était toujours étroitement identifiée à son passé et a participé au septième concert annuel Rock ‘n’ Roll Revival au Madison Square Garden de New York. Le projet de loi mettait également en vedette d’autres coureurs de longue date comme Chuck Berry, les Coasters, les obligations Gary « US », Bo Diddley, les Shirelles et Bobby Rydell.

Nelson a joué ses vieux tubes, mais ne voulait pas être défini par eux, et a osé jouer de nouveaux morceaux de Rudy The Fifth. Boos a retenti de la foule rock’n’roll, bien qu’il y ait une école de pensée qu’ils n’étaient pas dirigés contre Rick, mais contre la police pour avoir refusé de laisser les fans sur scène. De toute façon, l’artiste aurait le dernier mot. Il a été poussé à écrire « Garden Party », qui faisait spécifiquement référence à l’expérience et, en 1972, lui a donné un retour spectaculaire.

« Je suis allé à une garden-party pour me souvenir de mes vieux amis », a écrit Nelson à propos du concert. « Ils connaissaient tous mon nom… personne ne m’a reconnu, je ne me ressemblais plus. Il a même inclus une référence spécifique au chant de la chanson des Stones. « Je leur ai joué toutes les vieilles chansons, j’ai pensé que c’était pour ça qu’ils venaient/Personne n’a entendu la musique, nous ne nous ressemblions pas/J’ai dit bonjour à Mary Lou, elle m’appartient/Quand j’ai chanté une chanson sur un honky-tonk , Il était temps de partir. »

Mais Nelson n’aurait pas pu avoir plus raison lorsqu’il a conclu sur le refrain mémorable de la chanson: « Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, alors vous devez vous faire plaisir. » Il a fait juste ça, et la chanson s’est retrouvée dans le Top 10 des États-Unis – qui, avec une riche ironie, contenait également de nouveaux succès des autres héros du rock’n’roll Berry et Elvis Presley.

