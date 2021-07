Rue21 établit un retour « sans risque » aux ouvertures de magasins – WWD

A Rue21, le rythme des ouvertures de magasins s’accélère mais la stratégie reste disciplinée.

« Au cours des trois prochaines semaines, nous ouvrirons cinq magasins avant que les élèves ne retournent en classe, et un total de 15 d’ici la fin de l’année », a déclaré Bill Brand, PDG de Rue21. « Et l’année prochaine, nous allons en ouvrir au moins 20, et environ la moitié d’entre eux sont déjà engagés.

« C’est vraiment une approche très disciplinée. Nous ne prenons aucun risque », a déclaré Brand à WWD. La stratégie de brique et de mortier, a-t-il souligné, comporte un processus de sélection de sites axé sur les données qui est « axé sur le laser » sur la sélection de biens immobiliers qui correspondent au profil de client de Rue21 et à la démographie ciblée – la génération Z âgée de 15 à 25 ans. client, multiculturel, avec des revenus familiaux de 50 000 $ à 80 000 $.

« Le mariage des données et de la reconnaissance des clients de Rue21 fournit la formule parfaite pour un emplacement gagnant », a ajouté Michele Pascoe, directeur financier de Rue21 qui supervise également la stratégie immobilière. « Le succès des nouveaux magasins en 2020 a alimenté les investissements dans les 15 nouveaux magasins cette année. »

Pour aider davantage à maintenir l’expansion de la vente au détail sur la bonne voie, les équipes sur le terrain participent en visitant chaque site avant l’approbation d’un nouvel emplacement. En outre, la société travaille avec A&G Real Estate Partners sur la sélection du site et les négociations avec les propriétaires. La taille moyenne des magasins est de 5 000 pieds carrés.

Actuellement, le détaillant spécialisé basé à Warrendale, en Pennsylvanie, exploite 652 magasins physiques dans 45 États et sur rue21.com et vend des vêtements de marque maison abordables et «tendances», notamment de nombreux jeans, jeggings, pulls et sweats à capuche, en tailles régulières et plus, avec une grande partie de l’assortiment dans la gamme de 20 $ à 40 $.

À ses jours les plus enivrants, Rue21 est passé à 1 200 magasins, mais a eu des problèmes avec l’expansion excessive et d’autres problèmes tels qu’un marketing et une technologie insuffisants et trop de dettes. L’entreprise a survécu à deux faillites, entraînant des centaines de fermetures de magasins.

Apax Partners a racheté la société de sa première faillite pour 1,1 milliard de dollars, a mis 800 millions de dollars de dettes dans les livres et a vendu l’entreprise aux fonds spéculatifs BlueMountain Capital Management, Southpaw Asset Management et Pentwater Capital Management en septembre 2017 pour sortir la société de sa deuxième faillite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait une limite à la taille du parc de magasins Rue21, Brand a répondu : « Nous n’avons pas besoin d’un millier de magasins. Nous serons heureux dans les bas 700. C’est une bonne quantité de magasins… Nous pouvons fermer certains magasins à faible volume à l’expiration des baux, mais 100 % de nos magasins sont rentables. Un magasin pourrait avoir plus d’avantages s’il est déménagé.

Alors que de nombreux détaillants fermaient des magasins pendant la pandémie, Rue21 a ouvert trois unités l’année dernière qui, selon la société, ont dépassé les attentes de plus de 50%, encourageant de nouvelles ouvertures. « L’une des plus grandes surprises pour moi depuis que je suis chez Rue21 est la puissance de nos magasins. Les gens adorent faire du shopping dans nos magasins », a déclaré Brand, qui a rejoint Rue21 en octobre 2020, après avoir été directeur de la vente au détail des navires de croisière Carnival Corp. et ancien président de HSN. « Les magasins sont notre moyen le plus efficace d’acquérir des clients. »

Avec la stratégie du magasin, « Nous retournons à Miami et à Los Angeles. Le client multiculturel est là à notre âge et à nos revenus. Ce sont des emplacements éprouvés qui fonctionneront.

Brand a déclaré « les opportunités immobilières ne manquent pas. Il y en a aussi qui pourraient être au-dessus de notre gamme de prix.

Pour exploiter les magasins, la société « embauche de manière agressive, mais c’est un marché très serré », a déclaré Brand. « Nous avons toujours besoin d’employés, mais nous n’avons pas vu d’impact sur le trafic. Nous avons augmenté les salaires, créé des primes spéciales et des incitations au maintien en poste. Les associés aiment l’énergie de notre marque et ils reflètent la clientèle. Nous avons un certain nombre de [job] opportunités, mais nous faisons de notre mieux pour continuer à recruter.

En parallèle, Rue21 cherche à développer son activité e-commerce. «Nous avons historiquement été à 90 pour cent de brique et de mortier. Nous devrions doubler notre pénétration des e-coms au cours des deux prochaines années », a déclaré Brand. « Si nous pouvons développer l’e-com à une pénétration de 20 à 30 %, nous sommes sur la bonne voie.

“Lorsque nous amenons des clients dans nos magasins, nous les intégrons à notre programme de fidélité”, a déclaré Brand, notant que 5,5 millions de personnes participent activement au programme “Rue Rewards”, qui a été lancé en avril 2020. Il a déclaré que le programme se concentrait sur la conversion de nouveaux , des clients en magasin aux clients omnicanaux.

« Maintenant, nous avons identifié des clients qui achètent en magasin et en ligne. Nous voulons nous appuyer sur cela », a déclaré Brand. « Je ne saurais trop insister sur le niveau d’engagement et l’énergie de nos associés. C’est un élément clé. Ils aident les clients à se coiffer et à les inscrire au programme de récompenses. La majeure partie de ceux qui s’inscrivent au programme le font en visitant un magasin, bien que Brand ait ajouté qu’il existe un bon taux d’inscription en ligne.

“La fidélité est notre sauce secrète en ce moment”, a déclaré Brand. « Nous voulons construire une grande marque durable. Vous le faites en établissant d’excellentes relations avec les clients. Il ne s’agit pas de construire beaucoup de magasins.