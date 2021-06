Ruée des NFO : est-ce le bon moment pour investir dans de nouveaux fonds communs de placement ?

Pendant les marchés élevés, la douce expérience des investisseurs existants attire les investisseurs nouveaux et novices sur des marchés surchauffés à haut risque.

Il est plus facile de vendre des actions ou des parts de fonds communs de placement axés sur les actions dans un marché en hausse, surtout près du sommet lorsque les investisseurs existants ont déjà réalisé des gains élevés, plutôt que de vendre dans un marché en baisse. La douce expérience des investisseurs existants attire les investisseurs nouveaux et novices sur des marchés surchauffés à haut risque.

Cependant, pour profiter du sentiment des investisseurs amateurs, les sociétés de gestion d’actifs (AMC) proposent de nouvelles offres de fonds (NFO) tandis que de nombreuses entreprises lancent des offres publiques initiales (IPO) ou des offres publiques de suivi (FPO), selon le cas. .

Par exemple, lorsque l’ESB Sensex est passé de moins de 3 000 points au niveau record de plus de 20 000 points en moins de 4 ans, jusqu’à 28 NFO ont été lancés au premier trimestre 2008, lorsque le marché a franchi le niveau de 20 000 .

La plupart des NFO se sont rapidement retrouvés dans le rouge foncé après que l’indice s’est effondré en dessous du niveau de 9 000 en 2008 lui-même. Les investisseurs novices ont perdu patience en un an ou deux et ont subi d’énormes pertes après avoir racheté leurs investissements, même si le Sensex a mis près de 5 ans et 10 mois pour retrouver le niveau de 20 000.

Selon un rapport, environ 50 pour cent des investisseurs NFO ont racheté leurs parts avant 2011, subissant ainsi des pertes modérées à lourdes.

Cependant, il semble que tant les investisseurs que les distributeurs individuels aient tiré une leçon de l’épisode de 2008 et soient cette fois plus prudents dans leur approche.

Selon une enquête menée par All Mutual Fund Distributors Welfare Association (AMDwA) parmi ses membres concernant : « Les distributeurs de fonds communs de placement (MFD) devraient-ils recommander NFO aux clients dont les marchés sont à un niveau élevé ? » – la majorité des distributeurs ont déclaré qu’ils ne le recommanderaient pas.

Alors que 50 pour cent des participants à l’enquête AMDwA ont dit « non », 7 pour cent ont dit « absolument non ». Environ 22 pour cent des participants ont voté pour l’option « Dépend de l’objectif d’investissement (des clients) ». Alors qu’environ 6 % ont voté pour l’option « À ce niveau de marché, une NFO appropriée peut être un meilleur choix », environ 13 % ont dit « Oui ». Environ 2 % des participants restent indécis et ont cliqué sur « Je ne peux pas dire ».

« On ne devrait investir dans une NFO que si elle offre une opportunité d’investissement unique correspondant aux objectifs financiers et à l’appétit pour le risque. Dans le cas d’un NFO basé sur un secteur ou un thème, seuls ceux qui ont un appétit pour le risque plus élevé et la capacité de suivre de près le thème ou le secteur concerné pour le calendrier de leurs investissements devraient opter pour de tels NFO. Les investisseurs doivent également prendre en compte les performances passées des fonds gérés par le gestionnaire de fonds de NFO et sa maison de fonds avant d’investir dans une NFO », a déclaré Sahil Arora – directeur principal, Paisabazaar.com.

« Sinon, les investisseurs devraient s’en tenir aux fonds communs de placement existants qui ont de bons antécédents pour battre ses indices de référence et ses fonds pairs. Les données sur les performances passées d’un fonds commun de placement existant aideraient également les investisseurs à découvrir les performances du fonds concerné au cours des cycles de marché et économiques précédents », a-t-il ajouté.

Ainsi, avant de prendre la décision d’investir dans un nouveau fonds, consultez votre conseiller financier pour déterminer s’il vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.

