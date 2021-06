Ruée post-Covid dans les lieux touristiques, les réservations de voyages montent en flèche ! Rentabilité la plus élevée jamais enregistrée au cours de l’exercice 2021 : Rikant Pitti, EaseMyTrip

Rikant Pitti, co-fondateur, EaseMyTrip

Maintenant, les réservations de voyages domestiques montent en flèche ! En 2019, lorsque le monde semblait être un endroit très différent de ce qu’il est aujourd’hui, les Indiens aimaient planifier leurs destinations de voyage pendant les vacances d’été. Avant les vacances scolaires, il est devenu une pratique annuelle de savoir où aller. Alors que beaucoup aspiraient à voyager à l’étranger si leur budget vacances le leur permettait, d’autres rechercheraient des destinations de loisirs telles que Goa pour se détendre et se détendre.

Comment le monde a complètement basculé avec le début de la pandémie et que les voyages ont été durement touchés !

Avec le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu un changement radical dans l’approche du voyage. La deuxième vague de COVID-19 a ébranlé la confiance de nombreux voyageurs pour sortir de chez eux et les restrictions de verrouillage à travers les États ont rendu nécessaire de rester à l’intérieur et de travailler à domicile.

Une chose qui n’a pas changé, cependant, est l’appétit du voyageur indien pour les voyages intérieurs.

Actuellement, les réservations de voyages intérieurs augmentent considérablement et cette tendance devrait s’accentuer à mesure que les restrictions seront assouplies, selon Rikant Pitti, co-fondateur d’EaseMyTrip. Qualifiant la pandémie de «test décisif» pour toutes les agences de voyages, il a exprimé des perspectives de voyage optimistes pour les mois à venir.

«Alors que nos réservations brutes ont diminué de 50% au cours de l’année pandémique, nous avons enregistré notre rentabilité la plus élevée jamais enregistrée au cours de l’exercice 2021 en raison de l’augmentation de la marge et des commissions et de la réduction des dépenses opérationnelles. Nous avons pu réaliser de meilleurs bénéfices car nous avons pu mieux négocier avec nos fournisseurs. Nous avons offert des avances à nos fournisseurs, y compris des compagnies aériennes et des hôtels, et nous avons négocié plus dur et leur avons donné des acomptes pendant la pandémie, ce qui nous a permis de dégager plus de marges au cours de la période. Nos dépenses d’exploitation au cours de l’exercice 21 ont été réduites de 51 % alors que nos revenus totaux n’ont diminué que de 17 %, ce qui indique clairement des marges accrues et un meilleur contrôle des coûts », a déclaré Rikant Pitti à Financial Express Online.

Au quatrième trimestre, EaseMyTrip a connu une reprise en forme de V. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie en termes de réservations de voyages pour le trimestre et vos principaux enseignements à en tirer ?

Les voyages avaient été gravement touchés l’année dernière en raison d’un verrouillage national et d’une pandémie dictée par les voyages nationaux et internationaux, cependant, au quatrième trimestre, la société a enregistré près de 89 % du chiffre d’affaires brut des réservations du trimestre correspondant de l’exercice précédent, entraînant un Récupération en forme de V. Au quatrième trimestre de l’exercice 20-21, nous avons enregistré un chiffre d’affaires brut de Rs 907,6 crore, contre Rs 1024,9 crore au quatrième trimestre de l’exercice 20-21. Au cours de ce trimestre, le bénéfice a également été multiplié par huit pour atteindre 30,5 crore de Rs, contre 3,6 crore de Rs au cours de l’exercice fiscal correspondant de l’exercice 20, tandis que le revenu total ajusté est passé de 60 crore de Rs à 103 crore.

Le principal point à retenir est que le nombre de réservations augmente considérablement et nous nous attendons à ce que cela augmente encore plus à mesure que les restrictions de voyage continuent de se relâcher. Les voyages devraient encore augmenter avec une baisse substantielle des nouveaux cas. Nous voyons que l’élan s’accélère, car au cours des derniers jours même, les réservations ont été multipliées par au moins trois par rapport à la mi-avril, suite au début de la deuxième vague d’infections au covid-19.

Quelles mesures prenez-vous pour garantir une structure de coûts allégée et quelles autres mesures sont prises pour économiser davantage ?

Au fil des ans, nous avons façonné l’entreprise pour qu’elle soit extrêmement rentable et nous nous sommes concentrés sur la création d’un modèle commercial allégé au lieu de nous concentrer sur les efforts de marketing, ce qui a permis à l’entreprise d’être le portail de voyage à la croissance la plus rapide du pays.

Depuis sa création, l’entreprise s’est toujours concentrée sur la transmission d’une valeur maximale à ses clients au lieu de dépenser les marges sur les dépenses opérationnelles, ce qui a assuré la croissance de l’entreprise par le bouche à oreille. Nous le faisons depuis 13 ans, nous savons donc comment maintenir et maintenir cette structure de coûts.

Grâce à notre structure de coûts allégée, nous avons pu nous adapter à notre écosystème et avons continuellement introduit de nouvelles mesures économiques. L’une des mesures mises en œuvre l’an dernier consistait à automatiser des processus exigeants en ressources humaines. Nous continuerons à introduire de nouvelles mesures et mises en œuvre selon les besoins.

À votre avis, quelles sont les principales leçons pour l’industrie du voyage après avoir lutté contre les vents contraires de la pandémie de COVID-19 et dans quelle mesure vous sentez-vous bien préparé pour le reste de l’année ?

Je crois que la pandémie a été un test décisif pour toutes les agences de voyages. Nous avons dû prendre beaucoup d’actions et de décisions pour nous assurer de rester rentables. Comme les voyages se sont arrêtés à un moment donné, nous avons dû utiliser d’autres mesures comme l’augmentation des commissions et des marges et la réduction des dépenses d’exploitation. Nous pensons que le plus grand apprentissage pour l’agence de voyage était d’être authentique, empathique et résilient, et de rechercher différentes mesures qui peuvent stimuler la rentabilité au lieu d’attendre que l’industrie se rétablisse finalement. L’industrie du voyage a également enseigné de précieuses leçons sur le service client et les procédures de recours, car il y a eu une inquiétude généralisée concernant les billets réservés et annulés depuis la pandémie.

