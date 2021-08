Ruelle de l’histoire | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster :

Oui les amis, promenons-nous dans l’histoire. 50 ans en arrière pour être exact. Parce qu’il y a 50 ans ce mois-ci, le président Nixon a “fermé” la fenêtre de l’or au monde, manquant essentiellement à nos promesses de toujours soutenir le dollar américain avec une certaine quantité d’or.

Pendant des années, le dollar américain a été considéré comme le plus stable au monde, et c’était parce que notre dollar était soutenu par le métal précieux. À tout moment, une nation souveraine qui avait des dollars pouvait venir à la « fenêtre d’or » et les échanger contre du métal brillant. 35 dollars, ça t’a donné une once d’or. Mais les choses ont mal tourné, car l’inflation à la maison et trop de dollars à l’étranger étaient sur le point d’entrer en collision.

Alors, promenons-nous sur History Lane et voyons comment nous nous sommes retrouvés dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons.

Le système monétaire international après la Seconde Guerre mondiale a été surnommé le système de Bretton Woods après la réunion de quarante-quatre pays à Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Les pays ont convenu de garder leurs monnaies fixes (mais ajustables dans des situations exceptionnelles) au dollar , et le dollar était fixé sur l’or. Depuis 1958, lorsque le système de Bretton Woods est devenu opérationnel, les pays réglaient leurs soldes internationaux en dollars, et les dollars américains étaient convertibles en or à un taux de change fixe de 35 $ l’once. Les États-Unis avaient la responsabilité de maintenir le prix de l’or en dollars fixe et devaient ajuster l’offre de dollars pour maintenir la confiance dans la convertibilité future de l’or.

Initialement, le système de Bretton Woods fonctionnait comme prévu. Le Japon et l’Europe étaient encore en train de reconstruire leurs économies d’après-guerre et la demande de biens et services américains – et de dollars – était élevée. Comme les États-Unis détenaient environ les trois quarts des réserves d’or officielles du monde, le système semblait sécurisé.

Dans les années 1960, les exportations européennes et japonaises sont devenues plus compétitives par rapport aux exportations américaines. La part des États-Unis dans la production mondiale a diminué, tout comme le besoin de dollars, rendant la conversion de ces dollars en or plus souhaitable. La détérioration de la balance des paiements américaine, combinée aux dépenses militaires et à l’aide étrangère, a entraîné une importante offre de dollars dans le monde. Pendant ce temps, l’offre d’or n’avait augmenté que marginalement. Finalement, il y avait plus de dollars détenus à l’étranger que les États-Unis n’avaient d’or. Le pays était vulnérable à une course à l’or et il y avait une perte de confiance dans la capacité du gouvernement américain à remplir ses obligations, menaçant ainsi à la fois la position du dollar comme monnaie de réserve et le système global de Bretton Woods.

De nombreux efforts ont été déployés pour ajuster la balance des paiements américaine et pour maintenir le système de Bretton Woods, tant au niveau national qu’international. Celles-ci étaient censées être des « solutions rapides » jusqu’à ce que la balance des paiements puisse se réajuster, mais elles se sont avérées retarder l’inévitable.

En mars 1961, le Fonds de stabilisation des changes (ESF) du Trésor américain, avec la Federal Reserve Bank de New York comme agent, a commencé à intervenir sur le marché des changes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le FSE achète et vend des devises pour stabiliser les conditions du marché des taux de change. Alors que les interventions ont été couronnées de succès pendant un certain temps, le manque de ressources du Trésor a limité sa capacité à mettre en place une large défense contre le dollar.

De 1962 jusqu’à la fermeture du guichet or américain en août 1971, la Réserve fédérale s’est appuyée sur les « swaps de devises » comme mécanisme clé pour défendre temporairement le stock d’or américain. La Réserve fédérale a structuré les accords monétaires réciproques, ou lignes de swap, en fournissant aux banques centrales étrangères une couverture pour les réserves en dollars indésirables, limitant la conversion des dollars en or.

En mars 1962, la Réserve fédérale a établi sa première ligne de swap avec la Banque de France et à la fin de cette année des lignes avaient été mises en place avec neuf banques centrales (Autriche, Belgique, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse , et Canada). Au total, les lignes ont fourni jusqu’à 900 millions de dollars équivalents en devises étrangères. Ce qui a commencé comme une petite facilité de crédit à court terme est devenu une grande facilité à moyen terme jusqu’à la fermeture du guichet de l’or américain en août 1971. La croissance et la nécessité des lignes de swap ont indiqué qu’elles n’étaient pas seulement une solution temporaire, mais signe d’un problème fondamental du système monétaire.

Des efforts internationaux ont également été déployés pour endiguer une course à l’or. Une course sur le marché de l’or de Londres a envoyé le prix à 40 $ l’once le 20 octobre 1960, exacerbant la menace pour le système. En réponse, le London Gold Pool a été formé le 1er novembre 1961. Le pool était composé d’un groupe de huit banques centrales (Grande-Bretagne, Allemagne de l’Ouest, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Italie, France et États-Unis). Afin de maintenir le prix de l’or à 35 $ l’once, le groupe a accepté de mettre en commun des réserves d’or pour intervenir sur le marché de l’or de Londres afin de maintenir le système de Bretton Woods. Le pool a connu du succès pendant six ans jusqu’à ce qu’une autre crise de l’or s’ensuive. La livre sterling britannique s’est dévaluée et une autre ruée sur l’or s’est produite, et la France s’est retirée du pool. La piscine s’est effondrée en mars 1968.

À cette époque, les sept membres restants du London Gold Pool (Grande-Bretagne, Allemagne de l’Ouest, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Italie et États-Unis) ont convenu de formuler un système à deux niveaux. Les banques centrales ont accepté d’utiliser leur or uniquement pour régler des dettes internationales et de ne pas vendre d’or monétaire sur le marché privé. Le système à deux niveaux était en place jusqu’à la fermeture du guichet de l’or américain en 1971.

Ces efforts de la communauté financière mondiale se sont avérés être des solutions temporaires à un problème structurel plus large avec le système de Bretton Woods. Le problème structurel, qui a été appelé le « dilemme de Triffin », se produit lorsqu’un pays émet une monnaie de réserve mondiale (dans ce cas, les États-Unis) en raison de son importance mondiale en tant que moyen d’échange. La stabilité de cette monnaie, cependant, est remise en question lorsque le pays enregistre de manière persistante des déficits courants pour répondre à cette offre. À mesure que les déficits du compte courant s’accumulent, la monnaie de réserve devient moins souhaitable et sa position en tant que monnaie de réserve est menacée.

Alors que les États-Unis se trouvaient au milieu du dilemme de Triffin, ils étaient également confrontés à un problème croissant d’inflation chez eux. La période connue sous le nom de Grande Inflation avait commencé et les décideurs avaient mis en place des politiques anti-inflationnistes, mais elles étaient de courte durée et inefficaces. Au début, l’administration Nixon et la Réserve fédérale croyaient en une approche progressive, réduisant lentement l’inflation avec une augmentation minimale du chômage. Ils toléraient un taux de chômage allant jusqu’à 4,5 %, mais à la fin de la récession de 1969-70, le taux de chômage avait grimpé à 6 % et l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, était de 5,4 %.

