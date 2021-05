Rufus Wainwright annonce “ Rufus fait Judy aux studios Capitol ”

Auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright a annoncé des plans pour un autre événement de concert virtuel historique. Rufus Does Judy aux Capitol Studios verra Wainwright interpréter son hommage 2007 révolutionnaire à Judy Garland, Rufus Does Judy au Carnegie Hall, dans son intégralité, en direct des célèbres studios Capitol de Los Angeles.

L’événement sera présenté en première le jeudi 10 juin à 20h00 (AEDT / EST / CET), célébrant ce qui aurait été le 99e anniversaire de Garland. Les billets pour Rufus Does Judy aux Capitol Studios sont désormais disponibles exclusivement via Veeps au prix de 30 $ (à l’avance) / 35 $ (jour du spectacle). Des lots de billets seront également disponibles avec la possibilité pour les fans de participer à une séance de questions-réponses intime avec Rufus au prix de 60 $ (à l’avance) / 65 $ (jour du spectacle).

Rufus Does Judy aux Capitol Studios verra Wainwright soutenu par un groupe de quatre musiciens devant un micro-public composé d’une actrice deux fois primée aux Oscars. Renée Zellweger, lauréate de l’Oscar de la «Meilleure actrice» de l’année dernière pour sa performance spectaculaire en tant que Garland dans Judy en 2019. De plus, il sera rejoint par la star primée de la scène et de l’écran, Kristin Chenoweth en personne aux Studios Capitol et sa sœur Martha Wainwright de Montréal.

«L’American Songbook et le célèbre concert de Judy Garland à Carnegie Hall en 1961 m’ont donné beaucoup d’espoir après le 11 septembre et ont conduit à l’idée de ma première recréation chanson par chanson de ce spectacle au même endroit. Il me semblait approprié de refaire tout le set en tant que finale éblouissante de mon Rufus-Retro-Wainwright-Spective et, espérons-le, le début de la finale de cette pandémie mondiale. Une fois de plus, ces chansons ont révélé leur pouvoir de guérison. Pouvoir les chanter devant Renée, chanter avec Kristin Chenoweth et faire en sorte que ma sœur Martha fasse toujours partie de ces spectacles était particulièrement significatif, bien que les chanter dans le micro même que Judy utilisait pour ses enregistrements aux studios Capitol était le plus important. époustouflant », déclare Wainwright.

«Je voulais mon moment avec Rufus depuis toujours. Ça arrive enfin! » dit Chenoweth.

«Je suis toujours impressionné par la voix de Rufus, tout comme je l’étais il y a 22 ans dans le salon d’un ami où je l’ai entendu jouer pour la première fois», dit Zellweger. «Voir Rufus faire tout le spectacle de Judy Garland Carnegie Hall a été la journée la plus spéciale et j’ai adoré partager le temps.»

Les billets pour Rufus Does Judy At Capitol Studios sont maintenant disponibles à l’achat.