Rufus Wainwright publie la couverture de “ Over The Rainbow ” de Judy Garland

Auteur-compositeur-interprète deux fois nominé aux GRAMMY Awards Rufus Wainwright a partagé son interprétation du Judy Garland classique «Over The Rainbow». «J’avais environ 5 ans lorsque j’ai commencé à chanter« Somewhere over the Rainbow ». Ma mère me réveillait parfois au milieu de la nuit et me faisait chanter la chanson aux invités pour mettre fin à la fête. Ils se sentiraient si mal que l’enfant était encore debout aussi tard dans la nuit et partirait.

Il a ajouté: «Bien plus tard, elle m’a accompagné au piano au Carnegie Hall, au Palladium, à l’Olympia et au Hollywood Bowl lors des concerts Rufus does Judy en 2006 et 2007. Après son décès, je ne fais que les premières lignes la chanson a cappella sans aucun accompagnement au piano comme un honneur et un souvenir pour elle et le trou qu’elle a laissé derrière elle. Cela a une signification profondément personnelle pour moi de chanter cette chanson. Je pense que ma mère et moi avons chanté cette chanson ensemble, c’était aussi qu’elle reconnaissait enfin mon homosexualité avec laquelle elle a lutté pendant longtemps. Je suis sûr que, tout comme mon expérience, cette chanson signifie beaucoup pour les personnes LGBTQ, jeunes et vieux, et leurs difficultés à sortir et à vivre une vie queer fière.

La sortie de la chanson arrive à l’aube du mois de la fierté et a été enregistrée pour le prochain concert virtuel du chanteur: Rufus fait Judy aux studios Capitol. Ce concert voit Wainwright interpréter son hommage révolutionnaire de 2007 à Judy Garland, Rufus Does Judy au Carnegie Hall, dans son intégralité, en direct des célèbres studios Capitol de Los Angeles. L’événement sera présenté en première le jeudi 10 juin à 20h00 (AEDT / EST / CET), célébrant ce qui aurait été le 99e anniversaire de Garland.

Les billets pour Rufus Does Judy aux Capitol Studios sont désormais disponibles exclusivement via Veeps au prix de 30 $ (à l’avance) / 35 $ (jour du spectacle). Des lots de billets seront également disponibles avec la possibilité pour les fans de participer à une séance de questions-réponses intime avec Rufus au prix de 60 $ (à l’avance) / 65 $ (jour du spectacle). Les acheteurs de billets auront également accès à un film exclusif Inside the Red Ruby Slippers – Backstage with Rufus does Judy at Capitol Studios, qui présente les coulisses de cet événement spécial.

Pour plus d’informations et les packages de billets, visitez la page officielle Veeps de Rufus Wainwright.