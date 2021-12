Rugby féminin espagnol, Prix Sélection Valeurs

21/12/2021 à 20h00 CET

La présence des femmes dans le sport détruit de nombreux sujets. L’un d’eux fait référence au rugby, une spécialité que certains considèrent comme éminemment masculine, mais qui ne l’est pas.

Et une grande partie du blâme est sur les rugbymen espagnols, représenté dans ce gala Valeurs du sport par l’équipe espagnole. Populairement connues sous le nom de « lionnes », ces dernières années, elles ont propulsé l’Espagne parmi les équipes les plus importantes du monde, tout en contribuant à consolider la meilleure compétition de clubs féminins, la Ligue Iberdrola, comme l’une des plus attrayantes du rugby européen. scène.

Mais elles ont dû lutter contre l’incompréhension de ceux qui – à tort – considèrent que le rugby est loin de la féminité. Les ‘lionnes’ s’y sont rebellées à leur époque, avec une annonce devenue virale sur les réseaux sociaux. Ils y exposaient au début tous les commentaires rétrogrades qu’ils ont dû écouter plus d’une fois. Mais ensuite, ils ont montré les raisons pour lesquelles leur travail mérite la reconnaissance et l’admiration du monde entier.

Les rugbymen espagnols revendiquent avant tout le droit d’être ce qu’ils sont, luttant contre les stigmates et les préjugés sociaux qui n’ont pas leur place dans notre société. Et leur travail est un exemple de revendication de l’égalité, aidant également les jeunes athlètes à faire leurs premiers pas dans le sport du ballon ovale, créant une carrière qui permet aux succès sportifs du rugby féminin espagnol de se multiplier.

Bien que les temps aient changé, nous devons encore continuer à nous battre pour mettre fin aux sujets, mais les ‘lionnes’ n’arrêteront jamais de le faire, toujours unies comme un ananas indestructible.