Rui Hachimura disparaît de la carte et inquiète les Washington Wizards

Depuis plus d’un an, ils ont annoncé de Les sorciers de Washington que l’un de ses meilleurs a joué, Rui hachimura, Il serait hors de l’entraînement et la première partie de la saison en raison de problèmes personnels, on ne sait rien du Japonais. Pas seulement la presse et les fans, mais aussi la franchise elle-même. Comme le rapporte Hoopshype, Hachimura non seulement n’a pas rejoint l’équipe, mais n’a même pas mis les pieds dans le centre d’entraînement et on ne sait rien de lui ou des problèmes personnels qui l’empêchent d’entrer.

