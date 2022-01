Rui Hachimura sort du puits

Les Wizards ont déjà un joueur de plus avec eux. L’équipe a récupéré Rui Hachimura, l’un de ses jeunes les plus prometteurs, lors de sa victoire contre le Magic 100-102. L’Asiatique est revenu sur les courts en jouant 14 minutes et en ajoutant 6 points et 3 rebonds tout en ratant les trois tentatives de triples.

Sur les 40 matchs disputés par Washington, qui affiche un bilan de 50 % de victoires-défaites dans une Conférence Est dont il a atteint le sommet en début de saison, il n’en avait joué aucun. Ses allées et venues étaient inconnues des fans et de certains membres de la franchise jusqu’à ce qu’il reprenne l’entraînement il y a quelques semaines pour préparer son retour.

À Rui La fin de son séjour dans nulle part s’est jointe au protocole sanitaire contre le virus, où il était inclus, après quoi il a pu faire ses débuts de saison en dehors du pavillon local.

Oui Hachimura il rejoint une équipe qui aspire à une conférence plus querelleuse que ces dernières années, une équipe qui s’est bien renforcée et a grandi en défense avec le nouvel entraîneur.

Pour Wes Unseld, il signe après avoir traversé la première partie de la saison sans même faire de plans avec lui. Son arrivée pourrait encore déplacer Davis Bertans et son contrat de millionnaire, car Kuzma grandit au sein de la structure en tant que partant, Gafford est un pur centre et Avdija peut être en avant.

CONNEXES | Rui Hachimura, le métis qui a vaincu le racisme au Japon

Les Wizards ont gardé une discrétion scrupuleuse avec ce qu’ils ont officiellement appelé des « problèmes personnels ». Le joueur a demandé aux managers et aux membres de l’équipe d’entraîneurs du temps avant le camp d’entraînement pour traiter sa santé mentale, ce sur quoi l’initié Quinton Mayo a indiqué les dates correspondantes. La dernière chose que l’on avait vue d’Hachimura, c’était les JO de Tokyo, retardés d’un an par la pandémie, au cours desquels ce joueur de 23 ans a dû renverser la représentation de son équipe nationale, laxiste malgré le boom du basket là-bas, dans un rendez-vous célébré dans son pays ; dans le groupe de l’Espagne, de la Slovénie et de l’Argentine, où se trouvait le Japon, il a récolté en moyenne 22,3 points en trois matchs.