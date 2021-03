« Rui Patricio est pleinement conscient et se souvient de tout »

16/03/2021 à 00:09 CET

EFE

L’entraîneur de Wolverhampton, le portugais Nuno Espirito Santo, a assuré que le gardien de but Rui Patricio, qui a dû quitter le terrain sur une civière après avoir subi une commotion cérébrale à la suite d’un coup à la tête de son coéquipier Conor Coady, est déjà «Pleinement conscient & rdquor ;.

« C’est bien. Il est pleinement conscient et se souvient de tout ce qui s’est passé. C’était une collision entre le genou de Coady et la tête, mais nous lui avons déjà parlé et il va bien. Quand il s’agit d’un coup à la tête, c’est toujours inquiétant, mais est bien et & rdquor;Nuno a déclaré dans des déclarations au réseau Sky Sports après la réunion.

Rui Patricio fut choqué sur le terrain après 85 minutes de match entre Wolverhampton et Liverpool après avoir frappé la tête avec le genou de son coéquipier, le défenseur central Conor Coady, dans sa tentative d’éviter un but.

Une blessure qui a forcé le gardien international portugais être fréquenté pendant près de quinze minutes sur le même terrain avant de quitter le champ sur une civière.