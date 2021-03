Rui Patricio fait peur à Wolverhampton-Liverpool

15 mars 2021 à 23:11 CET



Préoccupation maximale avec Rui Patricio. Le gardien de Wolverhampton a été emmené hors du terrain sur une civière après une collision avec le genou du centre Coady, capitaine des «loups». Le Portugais semble avoir été inconscient, Le premier ministre n’a pas offert d’images de l’état du gardien de but, et le jeu a été arrêté pendant 15 minutes.

Tout est né d’une pièce de théâtre où Mohamed Salah a fini par marquer un but qui ne montait pas au tableau de bord. Le gardien de but est allé aux pieds avec l’Egyptien et a fini par frapper son coéquipier qui est venu dans la course quand il a voulu couvrir le tir du joueur de Liverpool.

Rui Patricio était alors allongé dans la seule image que l’on pouvait voir du gardien de but. Les aides sont arrivées rapidement et elles aidaient le gardien de but qui il a finalement été enlevé sur une civière.

Le jeu a marqué la fin d’un match qui a laissé les joueurs et les entraîneurs des deux équipes gelés. Toute l’attention portée à la déclaration médicale des «loups» qui exclut toute blessure grave ou situation dangereuse pour Rui Patricio.