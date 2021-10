Ruin Raiders ‘XCOM-Like’ explose sur Switch aujourd’hui

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Trois mots : Stratégie. Au tour par tour. Roguelike. Si ces termes vous font frissonner, consultez la bande-annonce de lancement de Ruin Raiders, qui regroupe ces trois éléments.

Se décrivant comme un « XCOM Roguelike », Ruin Raiders est un jeu tactique isométrique qui consiste à guider des troupes en mission d’exploration des profondeurs d’une ancienne civilisation en ruine. Pensez que XCOM rencontre Diablo rencontre Spelunky, et vous êtes au moins à la moitié du chemin.

Avec plus de 100 objets, des salles générées de manière procédurale, des combats tactiques et un système de fabrication/mise à niveau, il semble qu’il y ait beaucoup de choses à faire et de quoi vous permettre de continuer à jouer.

Ruin Raiders est actuellement disponible sur le Nintendo Switch eShop, avec une remise de lancement ramenant le coût à 15,99 $ / 16,79 €.