Ruined King: A League Of Legends Story Review – Nous sommes les champions

Avec Ruined King: A League of Legends Story, le développeur Airship Syndicate se retrouve dans une position peu enviable. Le studio derrière Battle Chasers: Nightwar de 2018 a été chargé d’adopter son approche acclamée par la critique du format JRPG de ce jeu et de l’adapter pour League of Legends (LoL), l’une des marques de jeux vidéo les plus populaires au monde. Battle Chasers prouve que le développeur peut créer un JRPG solide à partir d’une bande dessinée à court terme, mais League est dans une ligue différente, euh, grâce à plus de 150 champions et à une décennie d’histoire et de construction du monde à référencer. Conjurer une histoire digne de ce nom semble être une tâche monumentale, mais Airship Syndicate n’a pas seulement rendu justice à LoL avec Ruined King, la mécanique JRPG apporte l’expérience LoL à un tout nouveau genre d’une manière engageante et unique.

Ruined King: A League Of Legends Story nous emmène dans la ville pirate de Bilgewater, un gigantesque monstre de bois et de sel occupé par des bretteurs et des loups de mer. Sarah Fortune – Miss Fortune pour les connaisseurs de LoL – a récemment pris le relais de l’infâme Gangplank lorsque la ville est assiégée par une brume noire contenant d’horribles monstres. Son histoire est ensuite entrelacée avec cinq autres champions – Illaoi, Braum, Yasuo, Pyke et Ahri – alors qu’ils voyagent pour trouver la source de la Brume noire et la contenir une fois pour toutes.

La première chose à apprécier à propos de Ruined King est la métropole animée qu’est Bilgewater. Les chemins en bois se courbent et se tordent les uns autour des autres au fur et à mesure que vous le parcourez, avec des chemins ramifiés menant à toutes sortes de découvertes. Il y a des ports, des domaines chics, des points d’eau rugueux et à dégringolade, et plus encore à trouver dans cette ville de la mer. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous trouverez d’autres lieux qui sont également intéressants – quelques conceptions de donjons en fin de partie me viennent encore à l’esprit – mais rien ne se compare à la majesté de Bilgewater, ce qui est une bonne chose, étant donné vous y passerez près de la moitié du jeu.

En raison de sa taille, il est facile de se perdre dans Bilgewater. Malheureusement, l’utilisation de la carte pour trouver votre itinéraire n’est pas aussi utile qu’elle devrait l’être. La carte montre chaque subdivision de la zone dans laquelle vous vous trouvez, mais le manque de déplacements rapides traditionnels vers des endroits déjà visités est un choix étrange. Il existe un système de télécabine qui vous permet de traverser rapidement la ville, mais vous ne pouvez accéder à la télécabine qu’à partir de certains points de la carte et vous ne pouvez être livré qu’au même ensemble de points. Les gondoles sont appréciées, mais la possibilité de pouvoir sélectionner un point et de s’y rendre immédiatement – même si elle avait été étendue aux points de repos qui parsèment le terrain – aurait été formidable.

Un manque de voyage rapide signifie que vous passez plus de temps avec les champions que vous contrôlez, et l’histoire que Airship Syndicate a écrite pour eux est merveilleuse. La tradition de League était auparavant principalement écrite dans de petites biographies en ligne, mais Ruined King ajoute suffisamment à ce monde pour humaniser ces personnages, aidant ainsi les joueurs à apprécier encore plus cet équipage hétéroclite de six personnes. La prêtresse Kraken Illaoi se remet régulièrement en question même lorsque la réponse est juste devant elle. Ahri la Vastaya craint que sa faim intérieure ne fasse tuer ceux qui l’entourent. Yasho est un samouraï maussade qui apprend la valeur de l’amitié, tandis que Pyke est un tueur impitoyable amené dans le groupe par le destin lui-même. Le meilleur du groupe, cependant, est Braum, une âme musclée mais douce qui partage constamment des histoires de sa patrie avec le groupe lorsqu’il ne frappe pas la tête des ennemis avec son énorme bouclier. Son dialogue avec les autres personnages suscitera de véritables sourires et rires, ajoutant une légèreté à l’histoire qui est appréciée.

Ruined King vous verra envoyer ces champions au combat contre une rangée d’ennemis et de monstres meurtriers, et le système de combat est l’endroit où Ruined King s’épanouit vraiment. Vos personnages peuvent attaquer de l’une des trois manières suivantes : attaques instantanées, attaques de « voie » et ultime. Les instants sont des capacités immédiates qui infligent des dégâts, construisent le compteur ultime et offrent d’autres avantages. Les ultimes sont les attaques les plus puissantes de l’équipe, généralement un coup fatal ou une grâce salvatrice.

Les attaques sur les voies, cependant, sont l’attraction principale : comme League of Legends intègre un système de voies dans son champ de bataille, Ruined King utilise également des « voies » comme mécanisme de combat, bien qu’elles se comparent aux voies de LoL uniquement par le nom. Ici, les voies constituent le système de « bataille active en temps », représenté par trois barres dans le tiers inférieur de l’écran, avec la photo de chaque allié et ennemi apparaissant quelque part dessus. Chacune des trois « voies » a sa propre désignation : la voie du haut correspond à la vitesse, celle du milieu à l’équilibre et celle du bas à la puissance. Les attaques de voie se voient attribuer l’une de ces trois voies lorsqu’elles sont choisies, et la voie sélectionnée affecte certains éléments de la capacité. Attaquer dans la voie Speed, par exemple, accélère le tour du héros, mais au détriment des dégâts infligés, des PV guéris, etc. La voie de puissance, comme vous pouvez le deviner, est à l’opposé, retardant le tour du héros mais améliorant l’attaque. La voie d’équilibre est la voie par défaut, offrant un juste milieu entre les deux autres.

Les ennemis ont également accès à ces voies, et bien que la plupart d’entre eux les utilisent de la même manière que vos héros, certains ont la possibilité de transformer des sections d’une certaine voie en zone dangereuse. Les dangers vont des dégâts infligés et des effets de statut aux soins et aux améliorations de statistiques, et tous les personnages qui se retrouvent à l’intérieur de la zone lorsqu’elle se déclenche sont affectés. Vous pourriez vous retrouver avec votre dernier champion, tentant une attaque Power Lane qui pourrait renverser la vapeur, pour ensuite tomber accidentellement dans une zone dangereuse et être tué avant que l’attaque ne se déclenche. L’emplacement des ennemis et des dangers joue un rôle important dans la planification du combat et vous engage d’une manière que peu d’autres JRPG gèrent.

L’élément risque/récompense de ce système – décider si vous frappez vite mais pour moins de dégâts ou si vous optez pour le coup de circuit – est sans aucun doute la meilleure partie de Ruined King. Là où d’autres JRPG peuvent parfois écraser les mêmes attaques à plusieurs reprises, le système de voies ajoute une certaine stratégie à chaque bataille. Vous devrez établir un plan d’attaque avant de vous engager, en tenant compte non seulement de l’emplacement de votre voie, mais aussi de celui de vos ennemis, et frapper d’une manière qui profitera à chaque fois à votre équipe. Certaines attaques vous permettent même de pousser les ennemis et les alliés vers l’avant ou vers l’arrière dans une voie, un champion venant en aide à un autre dans un moment terrible. S’il semble que je décris le fait de jouer au cœur de League of Legends, c’est le point ; la manière dont Airship Syndicate a pris cette expérience et l’a modifiée en un tout nouveau genre est extraordinaire.

Cela dit, ce serait bien si certaines des batailles, en particulier en fin de partie, étaient un peu plus difficiles qu’elles ne l’ont été. Les ennemis et les boss de fin de partie offraient beaucoup moins de défi que prévu, faisant passer les derniers chapitres en un éclair. Mon équipe de champions est devenue trop puissante, repoussant la majorité des ennemis – y compris certains boss – dans ces étapes finales avec peu d’effort. Cela engendrait parfois un excès de confiance, une victoire certaine se transformant lentement en un combat acharné pour survivre, mais il n’y avait pas autant de ces situations que prévu.

L’une des principales sources de ces combats difficiles sont les batailles multi-ondes. Parfois, vous rencontrerez des ennemis regroupés sur la carte avec un symbole de chaîne affiché au-dessus de leurs têtes ; si vous lancez une bataille avec l’un des ennemis du groupe, une bataille multi-ondes commencera. Le nombre de vagues dans ce format dépend du nombre d’ennemis dans le groupe au début de la bataille, et chaque vague se compose de plusieurs adversaires. Là où vous n’avez peut-être pas eu de problèmes avec l’une de ces vagues de manière isolée, lorsqu’elles se succèdent, les dégâts s’accumulent rapidement et vous pouvez rapidement vous retrouver dans une impasse. Les Multiwaves offrent un moyen plus difficile d’engager les ennemis, et bien que les rencontres individuelles soient décevantes en difficulté, ces Multiwaves compensent largement.

Au fur et à mesure que vous gagnez plus de batailles et gagnez de l’expérience, vous devrez réfléchir aux compétences de chaque champion et à l’utilisation que vous en ferez. Faire de chaque champion un combattant redoutable nécessite une réflexion approfondie et constitue une autre partie de Ruined King qui excelle. L’équipement peut être acheté ou trouvé dans les donjons et modifié à la volée, donnant aux personnages qui le portent un boost instantané de statistiques. La mise à niveau de vos personnages attribue des points de capacité pour l’ensemble de mouvements unique de chacun, ainsi que des runes pouvant être attribuées pour des améliorations de statistiques. Ces deux éléments modifient les capacités des champions à plus d’un titre, rappelant la construction d’un champion dans le jeu source.

Prenez Illaoi, la prêtresse Kraken mentionnée plus haut. Elle peut engendrer des tentacules éthérés autour d’elle, jusqu’à six à la fois. Chaque fois qu’elle effectue une action, les tentacules attaqueront au hasard, indépendamment d’elle. Elle peut également « dépenser » les tentacules en tant que ressources pour des améliorations supplémentaires aux mouvements de guérison ou des dégâts pour les attaques. Sa capacité passive, Prophète d’un dieu ancien, a une mise à niveau où chaque fois qu’un tentacule attaque, le champion le plus blessé de votre groupe a des PV guéris. Ajoutez à cela une amélioration de sa capacité Harsh Lesson Lane, qui permet également à chaque tentacule de soigner l’allié le plus faible lorsqu’il attaque, et vous soignez ensuite ce champion deux fois pour chaque tentacule qu’Illaoi a engendré lorsque son tour arrive – jusqu’à six à la fois, rappelez-vous – avant même d’agir. Ce n’est que l’une des nombreuses situations différentes que vous pouvez planifier dans ce système, vous donnant un niveau de contrôle sur votre groupe qui a toujours l’esprit en train de préparer de nouvelles idées.

Mais lorsque vous avez fini de créer vos champions idéaux, assurez-vous de sauvegarder, ou vous devrez peut-être les recréer. Le système de sauvegarde automatique peut parfois être brutal, vous envoyant au début d’un long donjon après en avoir terminé une bonne partie. Sauvegarder souvent peut vous ramener au même emplacement physique qu’une sauvegarde automatique lors d’une mort errante, mais au moins les sauvegardes manuelles conservent les coffres que vous avez ouverts ou les énigmes que vous avez résolues en cours de route. Les ennemis réapparaîtront cependant, donc même si vous pouvez vous épargner de la douleur en sauvant, vous devez toujours être prêt à affronter les mêmes ennemis que vous venez d’éliminer. Un système de sauvegarde automatique plus actif aurait évité beaucoup de frustration, mais entrer dans une routine de sauvegarde régulière atténue bien ce problème.

Bien sûr, il y a des moments où même un système de sauvegarde parfait n’aiderait pas, grâce aux bugs intermittents de Ruined King. À trois reprises au cours de ma partie, le jeu s’est écrasé; Je suis passé de la fin d’une bataille au menu principal de la PS5 en quelques secondes. Une autre fois, un ennemi m’a attaqué alors que j’activais un téléporteur, donc après la bataille, j’étais invisible et je ne pouvais interagir avec rien. Heureusement, aucun de ces problèmes n’est complètement révolutionnaire, car un simple rechargement d’un point de contrôle ou une sauvegarde inverse le problème, mais ils sont toujours ennuyeux en action.

Ruined King: A League Of Legends Story a placé la barre pour les futures incursions dans la tradition de League of Legends. L’histoire racontée ici par Airship Syndicate est impressionnante, faisant de ces six champions les nouveaux visages de la franchise. Le dirigeable JRPG conçu autour de son histoire est également merveilleux, créant un sentiment de jouer à League of Legends tout en jouant une bataille RPG au tour par tour. Quelques problèmes techniques surgissent ici et là, mais en dehors du rare crash, aucun d’entre eux ne brise l’expérience pour chaque jeu. Si tel est le niveau de détail atteint par les futurs projets de Riot Forge, nous saluerons tous le roi en ruine pour avoir inauguré cette nouvelle ère.