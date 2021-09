Ruiz a été puissant contre Jurado et Alanis Jr. a dominé Noni Orosco à Pérez

ARGENTINE – Le Tucumán Diego “Profeta” Ruiz (23-3-0, 12 KO), a remporté le titre d’argent latin WBC super coq en éliminant techniquement Juan José “Harry” (15-4-3, 1) au septième round KO ), duel stellaire de la soirée intitulée « Riña de Supergallos », qui s’est déroulée samedi dernier au Complexe multifonctionnel Pérez, à Santa Fe. Il a pu être visionné sur l’écran de TyC Sports, dans le cadre d’une nouvelle production internationale d’OR Promotions.

Au sommet des anciens monarques nationaux et latinos, le vainqueur Ruiz (55 300) a su exploiter sa taille et sa puissance pour réduire la résistance du coriace Jurado (55 300), qui a tenté de contrer en déversant toute son expérience, sans toutefois pouvoir pour accomplir sa mission.

La domination a commencé à augmenter au quatrième tour, lorsque Las Talitas a trouvé de la précision avec des crochets dans la zone molle, combinés avec des croisés au visage. Alors que les actions se répétaient au cinquième et au sixième, le coin nord, à juste titre, a décidé de jeter l’éponge au septième et de condamner le triomphe du Prophète.

De cette façon, l’homme de Tucumán a ajouté une quatrième couronne à son palmarès, puisqu’il a pu être un champion argentin des poids coq, un super poids coq latin WBC et un champion poids plume argent WBC latin.

Dans le match semi-fond, convenu de huit tours, le crédit Rosario en hausse et la médaille d’argent aux Jeux Odesur Cochabamba 2018, Carlos “Junior” Alanis (58 700 / 6-0-0), dans une belle performance, a dominé à l’unanimité l’ancien classé au monde, ancien champion argentin et ancien poids super coq latin IBF / WBO, San Juan de Rawson, Fabián “Noni” Orosco (59 300 / 27-13-4, 9 KO).



Cartes : Daniel Alcain 78½-75, Oscar Rodriguez 79-73 et Nestor Suarez 80-72.

Dans le principal affrontement complémentaire, encadré à six, le pampeano immaculé de Quemú Quemú et champion argentin des plus de 69 kg en 2018, Gerónimo « El Caballero » Vázquez (67.600 / 7-0-0, 2 KO), dépassé en décision unanime expérimenté et brave homme de La Plata de la ville de Tolosa, Juan Pablo “Juampi” Lucero (67.200 / 10-16-2, 9 KO).

Cartes : Alberto Magaro 59-54, Edgardo Savino 59-54 et Nestor Suarez 59-53.

Après quatre tours, avec beaucoup d’action et en échec partagé, ils ont égalé la recrue de Santa Fe de Villa Gobernador Gálvez, Karen Domínguez (47.600 / 0-0-1), et le joueur de Buenos Aires du parti Avellaneda, Claudia « Loly » Landaïda (46 900/0 -1-1).

Cartes : Daniel Alcain 38-38, Oscar Rodriguez 39-37 (Landaida) et Edgardo Savino 39-37 (Domínguez).

Également à quatre tours, Maximiliano Recalde (66 100 / 1-2-0, 1 KO), de Pozo del Molle de Cordoue et basé dans la ville de Santa Fe de Carlos Pellegrini, a éliminé Miguel “La Maquina” de Buenos Aires au quatrième Burgos (66.800 / 1-1-1), qui est tombé dans ce tour.

Ouverture de la journée, quatre tours et dans un duel de débutants de Santa Fe, le natif de Ciudad de Gálvez, Tobías “El Pitbull” Reyes (50.700 / 1-0-0, 1 KO), techniquement mis KO dans le premier à la crédit de la Villa Gobernador Galvez, Iván Meza (50 700/0-1-0).

(Photos: Ramón Le Caire / OU Promotions)