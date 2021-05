Ruiz Jr. vs Arreola: Andy Ruiz vs Arreola: Résumé et résultat de la pesée avant le match de boxe du 1er mai

Arreola: 228 1/2 livres

Ruiz: 256 livres

Ruiz a un poids insuffisant de près de 30 livres contre Anthony Joshua!

Le combat est convenu à 147 livres

‘Panterita’ Figueroa: 146 1/2 livres

‘Abelito’ Ramos: 146 1/2 livres

Le combat est fixé à 154 livres.

‘Demon’ Cota: 153 1/2 livres

Fundora: 152 3/4 livres

Bouquets: 150 livres

Molina 149 1/4 livres

Après 15 minutes, nous commençons la pesée pour ce spectacle de boxe qui a beaucoup de saveur mexicaine.

Nous avons commencé avec 150 livres, Javier Molina contre Jess Ramos.

Plus d’un an plus tard, Andy Ruiz revient sur le ring. Le premier champion mexicain des poids lourds est de retour et affrontera Chris Arreola en Californie samedi.

C’est le premier combat de Ruiz Jr. depuis qu’il a perdu la ceinture de reine de boxe lors du match revanche contre Anthony Joshua, dans lequel c’était la deuxième perte de sa carrière et qui l’a emmené dans une spirale qui a fini par toucher le fond, mais main dans la main avec Canelo lvarez et son équipe est prête à repartir vers le sommet.

Son premier rival est également un vétéran mexicain américain Chris Arreola. Né à Los Angeles, il ne s’est pas battu depuis août 2019, lorsqu’il est tombé face à Adam Kownacki, sa deuxième défaite lors de ses quatre derniers combats, après avoir perdu le combat pour le titre contre Deontay Wilder.

Le combat des poids lourds de 12 rounds est l’événement principal sur une carte qui a deux combats pour le titre mondial et dont la pesée a lieu au Dignity Health Sports Park, domicile du MLS Galaxy à Carson, en Californie.

Le combat aura lieu le samedi 1er mai, mais vendredi après-midi ce sera la pesée et vous pourrez continuer en direct sur MARCA Claro.

Andy Ruiz contre Chris Arreola

Erislandy Lara contre Thomas LaManna

Eduardo Ramrez contre Isaac Avelar

Adrin Granados contre Jos Luis Snchez

Sebastian Fundora contre Jorge Cota

Omar Figueroa contre Abel Ramos

Jess Ramos contre Javier Molina