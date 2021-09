Ruiz-Jurado et Alanis Jr.-Orosco rencontrent le poids à Pérez / Samedi TyC Sports 23 h

in

Diego “Profeta” Ruiz de Tucumán (22-3-0, 11 KO) et Juan José “Harry” Jurado (15-3-3, 1 KO) de Jujuy, ont rempli le rendez-vous avec l’échelle, laissant tout prêt pour le différend du titre latin d’argent des super poids coq CMB (vacant), qui aura lieu ce samedi au complexe multifonctionnel Pérez, Santa Fe. L’événement appelé « Riña de Supergallos », peut être apprécié sur l’écran TyC Sports à partir de 23h00 et par en streaming sur TyCSportsPlay.com à partir de 21h45, dans le cadre d’une nouvelle production internationale de OR Promotions.

Ruiz, ancien champion argentin des poids coq, super poids coq latin WBC et champion poids plume WBC, a affiché un poids de 55 300 kilogrammes. Comme Jurado, autrefois monarque argentin et super-mouche latin WBO, a également facturé 55 300.

Dans le match semi-fonds, convenu en huit tours, le crédit Rosario en hausse et la médaille d’argent aux Jeux Odesur Cochabamba 2018, Carlos “Junior” Alanis (58 700 / 5-0-0), fera un saut de qualité lorsqu’il affrontera le ancien qualifié mondial, ancien champion argentin et ancien poids super coq latin IBF / WBO, San Juan de Rawson, Fabián “Noni” Orosco (59 300 / 12-27-4, 9 KO).

Dans le duel complémentaire principal, encadré à six, le pampeano immaculé de Quemú Quemú et champion argentin des 69 kg en 2018, Gerónimo « El Caballero » Vázquez (67.600 / 6-0-0, 2 KO), se mesurera à l’expérimenté. Platense de la ville de Tolosa, Juan Pablo « Juampi » Lucero (67 200 / 16-9-2, 9 KO).

Après quatre tours, la Santa Fe de Villa Gobernador Gálvez, Karen Domínguez (47.600), débutera sur le terrain loué, qui affrontera la joueuse de Buenos Aires du parti Avellaneda, Claudia Landaida (46.900 / 0-1-0) .

Également à quatre tours, le natif de Buenos Aires d’Ensenada, Miguel Burgos (66.800 / 1-0-1), sera de la partie avec le Cordouan basé dans la ville de Santa Fe de Carlos Pellegrini, Maximiliano Recalde (66.100 / 0-2 -0).

En ouverture de la journée, au sommet des débutants de Rosario, à quatre cloches, le natif de Ciudad de Gálvez, champion d’Argentine des jeunes en 2015 et 2016, et vice-champion national des seniors en 2017 et 2018, Tobías Reyes (50 700), traversera gants avec le crédit de Villa Gobernador Gálvez, Iván Meza (50.700).