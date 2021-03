Ruiz vs Arreola: OFFICIEL: Andy Ruiz vs Chris Arreola le 1er mai au domicile de LA Galaxy

Andy Ruiz contre Chris Arreola, le 1er mai au Dignity Health Sports Park. Combien coûte le PPV? AP

Les rumeurs ont pris fin. Ce mercredi, il a été officiellement annoncé qu’Andy Ruiz reviendrait à la boxe ce 1er mai contre Chris Arreola, Le combat aura lieu au Dignity Health Sports Park, domicile du Los Angeles Galaxy.

Grâce aux réseaux sociaux, il a été signalé que le duel entre mexicains américains aura finalement lieu au cinquième mois de l’année et être disponible pour les États-Unis à la carte. Alors que les billets seront mis en vente ce Vendredi 26 mars via la plateforme AXS.com.

L’événement sera réalisé par TGB Promotions et Le combat aura une capacité limitée en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, le promoteur a promis une soirée importante et pleine de grande colère au sein du ring.

« Cette carte à la carte est l’une des meilleures formations dont je me souvienne et plein de pgiles qui ne savent rien de plus que le combat au corps à corps « ; a commenté le président de TGB Promotions, Tom Brown.

Ayant perdu les titres des poids lourds lors d’un match revanche contre Anthony Joshua, Ruiz cherche à gagner une nouvelle opportunité pour les sceptres et il doit d’abord gagner de manière retentissante contre le vétéran de 40 ans.

De son côté, «Nightmare» vient d’une chute sur les cartes contre Adam Kownacki en août 2019. Le Mexicain-Américain a déclaré que profiter de son statut de ‘unerdog’ et canaliser la pression du ‘Destroyer’ pour gagner la bague.

Quand est-ce? | 1 mai 2021.

Où est-ce? | Au Dignity Health Sports Park.

Où voir? | L’émission peut être visionnée sur FOX Sports PBC.

Combien coûte le PPV? Le prix de l’événement est de 49,95 $.

Andy Ruiz vs Chris Arreola (poids lourd)

Omar Figueroa vs Abel Ramos (poids welter)

Sebastin Fundora vs Jorge Cota (super welters)

Jess Ramos contre Javier Molina (poids welter)