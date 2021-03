Ruiz vs Arreola: Qui est Chris Arreola? Le rival qu’Andy Ruiz affrontera le 1er mai

Qui est Chris Arreola, le combattant mexicain américain qui combattra Andy Ruiz? AP

Andy Ruiz remettra ses gants en 2021 pour affronter Chris Arreolale 1er mai 2021 au Dignity Health Sports Park, siège de la MLS LA Galaxy. Mais qui est Chris Arreola?

Chris Arreola est un boxeur poids lourd américano-mexicain de 40 ans né à Los Angeles, en Californie. Il a un record de 38 victoires remportées, 33 par KO, six défaites dont trois par voie rapide et un nul en carrière.

Les huit premiers combats de « Nightmare » étaient par KO jusqu’à ce que dans son neuvième combat, il a gagné en raison de la disqualification de David Cleage. Lorsqu’il a affronté Thomas Hayes, il a remporté le titre vacant du World Boxing Council et contre Travis Walker le titre mondial NABF.

Sa première défaite dans sa carrière professionnelle surviendra cinq ans plus tard. depuis ses débuts en novembre 2008 quand il a perdu contre Vitali Klitschko pour le titre des poids lourds du World Boxing Council et a mis fin à sa séquence de 27 victoires consécutives. Sa seule défaite par KO a été contre Bermane Stiverne en avril 2013 qui, après six rounds, a mis fin au combat par KO technique.

Le dernier combat dans lequel Arreola a joué était Août 2019 en s’inclinant face à Adam Kownacki au Barclays Center par décision unanime.

Le combat entre Andy Ruiz et Chris Arreola sera diffusé en pay-per-view. et les billets seront en vente à partir du vendredi 26 mars prochain sur la plateforme AXS.com