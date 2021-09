Ruksana Carroll du cercle parle du personnage de la saison 1 qui a inspiré son jeu de la saison 3

Sachant cela, il est très facile de voir le style “Shooby” dans le jeu de Ruksana Carroll. Jusqu’à présent dans The Circle Season 3, elle a joué à un jeu simple, a maintenu un front honnête et ouvert là où elle le pouvait, et a généralement été ouverte sur ses intentions et a fait de solides alliances dans le processus. Son lien avec Kai Ghost s’est vraiment concrétisé lorsqu’elle a atteint le statut d’influenceuse dans l’épisode 4, mais cette alliance peut-elle tenir bon et les pousser jusqu’au bout ? C’est difficile à dire, étant donné que les joueurs ont remporté les saisons 1 et 2 de différentes manières, mais nous avons encore quelques semaines avant de le savoir avec certitude !